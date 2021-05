Le premier Niort Jazz Festival verra bien le jour cet été, avec Thomas Dutronc et Rhoda Scott

Annulé l'année dernière en raison de la crise sanitaire, l'association Jazz à Niort organisera bel et bien son festival du 30 juin au 2 juillet. Thomas Dutronc, le trio Delgres et Rhoda Scott en sont les têtes d'affiche. La billetterie, ouverte depuis une semaine, connaît un beau succès.

Grâce à la motivation de l'association Jazz à Niort, un nouveau festival musical va voir le jour dans la région malgré la crise sanitaire : le Niort Jazz Festival. Et de nombreux artistes ont répondu présent.

Thomas Dutronc, le trio Delgres et la célèbre organiste Rhoda Scott seront les têtes d'affiche du Niort Jazz Festival. Pendant trois jours, du 30 juin au 2 juillet, le parc Pré-Leroy situé dans le centre-ville et en bordure de Sèvre, s'ambiancera aux rythmes des saxophones et des contrebasses.

Annulé l'année dernière en raison de la crise sanitaire, cette première édition aura bien lieu cette année, se réjouit Franck Edouard, administrateur de la Spedidam, le principal partenaire du projet : "Nous avons besoin de ça, nous avons besoin que les investisseurs soit présents et nous nous voulons être là pour la reprise."

Une jauge assise de 650 personnes

Le festival se déroulera bien sûr avec un protocole sanitaire strict et avec une jauge assise de 650 personnes. Christelle Chassagne, l'adjointe à la culture à la mairie, assure que "tout a été mis en place pour accompagner les organisateurs et les rassurer sur le protocole sanitaire".

Avec un budget de 250 000€ - dont 25 000€ proviennent de la ville de Niort - cet évènement nourrit de belles ambitions. Douze concerts se succéderont pendant ces trois jours de festivités. Une scène gratuite débutant à 18h30 mettra en valeur une nouvelle génération de musiciens et une scène payante à 21h proposera un concert des trois têtes d'affiche.

La billeterie est d'ores et déjà ouverte et propose des tarifs allant de 22 à 35€. Un pass 3 jours à 76€ est également disponible et l'entrée est gratuite pour les moins de 6 ans. Pour pouvoir profiter des meilleurs prix, il faudra toutefois se dépêcher, les billets à tarifs préférentiels du 2 juillet sont déjà épuisés.

Niort Jazz Festival, parc Pré-Leroy, du 30 juin au 2 juillet 2021. Tarifs : de 22 à 35€.