La Nouvelle-Orléans : Toute en couleurs

C'est ce qui s'appelle voir les choses en très grand. Un bus limousine vient chercher un homme devant chez lui. Il a rendez-vous, et pas avec n'importe qui. "On va chercher le roi de notre défilé à l'aéroport. Il arrive d'Amsterdam, c'est un long voyage", explique-t-il. Le roi sera la vedette de son défilé. Il est avocat, mais surtout capitaine de parade. Il organise chaque année l'un des plus gros défilés du carnaval de La Nouvelle-Orléans (États-Unis). "Pour moi, c'est la meilleure période de l'année. Je pense à Mardi gras tous les jours de l'année", précise-t-il.

Mardi gras fait battre la démesure à La Nouvelle-Orléans. Pendant un mois et demi, la ville en voit de toutes les couleurs, avec 34 parades à pied, sur des chars. Petits et grands veulent attraper des colliers multicolores. Chaque cortège a son roi, et surtout sa reine. Margarita Bergen a souvent été reine, et nous accorde une audience. "J'ai des centaines de robes de bal pour la saison. Je porte beaucoup de violet car c'est la couleur de la royauté", révèle-t-elle.

