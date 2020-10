Jazz sous les pommiers, Jazz à la Villette, Jazz à Sète, Jazz à Vienne... Des concerts récents à voir ou revoir en temps de crise sanitaire

Alors que les soirées des prochaines semaines se passeront à la maison dans un nombre croissant de départements français, c'est l'occasion de s'immerger dans de brillantes performances live captées ces dernières semaines à Coutances, Paris, Sète, Vienne... et disponibles sur france.tv.

Depuis mars 2020, d'innombrables festivals ont été annulés ou reportés pour cause de pandémie de coronavirus. Certains ont pu se maintenir avec une présence minimale d'artistes internationaux, d'autres ont organisé une édition 2020 numérique, d'autres enfin ont été reportés et reprogrammés dans un format resserré sur deux ou trois jours. Beaucoup de concerts et sessions live sont disponibles sur notre site France.tv.



Si vous habitez dans une métropole ou un département soumis au couvre-feu, que ces captations live ne vous empêchent pas de vous rendre aux concerts maintenus et avancés à des horaires tels que 18h30 ou 19 heures, tant que c'est encore possible... Le spectacle vivant ne peut (sur)vivre sans public.

Jazz sous les pommiers, week-end spécial, septembre 2020

Jacky Terrasson Trio

Concert du 18 septembre 2020 au Théâtre de Coutances pour la présentation de l'album 53 (allusion à son âge). Avec Jacky Terrasson (piano), Lukmil Perez (batterie), Sylvain Romano (contrebasse).









Hasse Poulsen "Tom's Wild Years", hommage à Tom Waits

Une création présentée le 18 septembre 2020 au Théâtre de Coutances. Avec Hasse Poulsen (voix, guitare), Fidel Fourneyron (trombone), Peter Corser (saxophone ténor, clarinette, voix), Bent Clausen (vibraphone, marimba, banjo, voix), Emmanuel Borghi (claviers, piano), Damien Varaillon (contrebasse), Timothy Lutte (batterie, percussions).









Vincent Peirani Living Being II "Night Walker"

Concert du 19 septembre 2020 à la Salle Marcel-Hélie de Coutances. L'accordéoniste présente Night Walker, le deuxième album de son fabuleux quintette Living Being. Avec Vincent Peirani (accordéon), Émile Parisien (saxophone), Tony Paeleman (Fender Rhodes), Julien Herné (basse), Yoann Serra (batterie).









Anne Paceo "S.HA.M.A.N.E.S."

La dernière création de la résidence de la batteuse à Coutances. Concert du 19 septembre 2020 à la Salle Marcel-Hélie. Avec Anne Paceo (batterie, voix), Isabelle Sörling (voix), Marion Rampal (voix), Christophe Panzani (saxophone), Benjamin Flament (percussions, batterie), Tony Paeleman (piano, rhodes, basses).







À (re)voir aussi : trois sessions de mai 2020 (organisées alors que le festival était annulé) : la session "S.H.A.M.A.N.E.S." d'Anne Paceo (12 mn), la session "Tom's Wild Years" d'Hasse Poulsen (13 mn) et la session des trois résidents de Coutances de ces dernières années, Thomas de Pourquery, Airelle Besson et Anne Paceo (12 mn). Toutes nos archives sont à retrouver sur notre page Jazz sous les pommiers.

Jazz à la Villette, septembre 2020

Michel Portal, #MP85 pour fêter ses 85 ans

Un nouveau projet pour l'insatiable pionnier du free jazz européen, présenté le 6 septembre 2020 à la Grande Halle de la Villette. Avec Michel Portal (saxophone , clarinette basse), Nils Wogram (trombone), Bojan Z (piano, direction musicale), Bruno Chevillon (contrebasse), Jeff Ballard (batterie).









L'album "Africa / Brass" de John Coltrane revisité sous l'égide de Christophe Dal Sasso

Concert du 11 septembre 2020 à la Grande Halle de la Villette. Avec un effectif de choc : le Dal Sasso Big Band sous la direction de Christophe Dal Sasso, ainsi que les saxophonistes David El Malek, Sophie Alour et Géraldine Laurent.









Laura Perrudin "Perspectives & Avatars"

Concert du 12 septembre 2020 à la Philharmonie. L'étonnante et inclassable Laura Perrudin (voix, harpe chromatique électrique, effets, machines, looper) présente son troisième album sorti le 9 octobre.









Fatoumata Diawara, l'une des grandes voix de l'Afrique d'aujourd'hui

Concert du 13 septembre 2020 à la Grande Halle de la Villette. Avec Fatoumata Diawara (guitare, voix), Yacouba Kone (guitare), Tito Bonacera (basse), Arecio Gonzalez (clavier), Jean-Baptiste Gbadoe (batterie).







Enfin, beaucoup d'extraits des éditions précédentes sont disponibles sur la page dédiée à Jazz à la Villette.





Jazz à Sète, édition "à l'air libre", juillet 2020

Laurent Coulondre, "Michel on my mind", hommage à Petrucciani

Pianiste, organiste, Laurent Coulondre (Victoire du Jazz de l'artiste instrumental 2020, ex-aequo avec Paul Lay) présente son bel hommage discographique à Michel Petrucciani dans une édition resserrée du festival Jazz à Sète, le 18 juillet 2020 au Parc Simone-Veil. Avec Laurent Coulondre (piano, claviers), Jérémy Bruyère (contrebasse), Martin Wangermée (batterie). Dans le cadre de la collection Jazz Tour.









Laurent Bardainne & Tigre d'eau douce "Love is Everywhere"

Douze minutes, estivales et sensuelles, du concert du saxophoniste et de sa formation Tigre d'Eau douce. Les morceaux Marvin et Cabane de l'album Love is Everywhere, le 17 juillet 2020 au Parc Simone-Veil de Sète. Avec Laurent Bardainne (saxophone ténor), Arnaud Roulin (orgue Hammond), Sylvain Daniel (basse électrique), Philippe Gleizes (batterie), Roger Raspail (percussions).









Tiger Tigre

Un monde à part, tissé de groove et d'électro (on y entend aussi des échos rock progressif), celui de Vincent Taeger, l'ancien batteur de Poni Hoax (fondé par Laurent Bardainne, avec Arnaud Roulin aux claviers). Concert du 17 juillet 2020 au Parc Simone-Veil. Avec Vincent Taeger (batterie, chant), Ludovic Bruni (basse), Arnaud Roulin (synthés).









Jazz à Vienne, "édition limitée", juillet 2020

Ballaké Sissoko et Vincent Ségal

Retrouvailles magiques avec le lumineux duo formé par Ballaké Sissoko (kora) et Vincent Ségal (violoncelle), le temps d'un concert à huis clos au Théâtre antique de Vienne le 15 juillet 2020.









Éric Legnini Trio invite Thomas Dutronc et Hugh Coltman

Le pianiste belge, qui a sorti à l'automne 2019 un nouvel album instrumental en trio, Six Strings Under, joue dans le Théâtre antique de Vienne sans public avec ses complices Thomas Bramerie (contrebasse) et Rocky Gresset (guitare). Deux invités de marque le rejoindront : les chanteurs Thomas Dutronc (l'ensemble du trio officie dans son album Frenchy) et Hugh Coltman.









Par ailleurs, dernières semaines pour (re)voir de belles archives live de Jazz à Vienne : Omar Sosa et Yilian Cañizares en 2019, du hip-hop avec Black Star en 2018, ainsi que Jamie Cullum en 2017.



N'oubliez pas de jeter un œil (et une oreille) à l'ensemble des concerts et sessions live disponibles dans la collection Jazz Tour. Il ne reste plus que quelques semaines pour (re)voir certains concerts de notre médiathèque jazz.....