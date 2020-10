Jazz : Keith Jarrett et Thelonious Monk sortent chacun un album

Voilà une nouvelle qui va sans doute ravir les amateurs de jazz. Figure majeure de ce style musical, Keith Jarrett sort, à 75 ans, un nouvel album intitulé Live in Budapest. "Mais cette bonne nouvelle est accompagnée d'une autre, mauvaise celle-là, regrette Michel Mompontet, journaliste culture de France Télévisions. L'artiste a en effet annoncé dans une interview qu'il ne pourrait plus jamais jouer du piano à cause d'un AVC, qui a emporté les réflexes de sa main gauche."



Monk, 42 ans après

Le rendez-vous culturel du 23h de franceinfo met aussi en avant un autre célèbre pianiste de jazz, à savoir Thelonious Monk. "C'est la surprise de la semaine, s'enthousiasme Michel Mompontet. La sortie d'un disque venu de nulle part et qui date, tenez-vous bien, de 1968 !" À l'époque, le musicien s'était produit chez un étudiant de Palo Alto (Californie). Un micro qui traînait par là a tout enregistré et l'album, portant le nom de Palo Alto, sort donc 42 ans plus tard.

