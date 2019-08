Jazz à la Villette 2019 : douze concerts à suivre sur les sites de France Télévisions

Jazz à la Villette 2019, ça démarre ce jeudi soir, à Paris et sur les sites de Franceinfo Culture et France.tv, via nos comptes Facebook et Twitter Culturebox. Nous allons retransmettre une douzaine de concerts.

Marcus Miller, le plus cool des bassistes américains, le saxophoniste Laurent Bardainne (Limousine, Supersonic) et le groupe londonien Maisha sont à l'affiche de la soirée d'ouverture à la Grande Halle, ce jeudi 29 août à partir de 20H. C'est un démarrage en grande pompe pour Jazz à la Villette 2019 (29 août-10 septembre), mais aussi pour les sites de France Télévisions : Franceinfo Culture via le portail live France.tv. Les captations seront relayées via nos comptes de réseaux sociaux Culturebox, sur Facebook et Twitter (tous les liens de nos captations live figurent en bas de cet article).



Nous retransmettrons également la soirée du samedi 31 août côté Grande Halle de la Villette, qui met en scène Tony Allen, légende nigériane de la batterie, qui présentera son beau projet The Source sorti en 2017, suivi du quintet du saxophoniste américain Kenny Garrett, un habitué du festival, et du groupe Ghost-Note dans lequel figurent deux membres du célèbre collectif new-yorkais Snarky Puppy.



Nous diffuserons aussi les soirées du vendredi 6 septembre à la Grande Halle (avec les voix captivantes de Lee Fields et ALA.NI et, côté instrumental, le Delvon Lamarr Organ Trio) et du samedi 7 septembre à la Philharmonie (avec les pianistes Yaron Herman en solo, Éric Legnini en trio et Christian Sands en trio pour un hommage à Erroll Garner). Grands moments en perspective.



Ces concerts (et peut-être d'autres en cours de confirmation...) sont donc à suivre via le portail France.tv... ou ci-dessous. Voici déjà les premiers liens, intégrés sur cet article, des futures retransmissions en ligne (les autres seront ajoutés par la suite) :

Soirée du jeudi 29 août

Le saxophoniste français Laurent Bardainne "Tigre d'eau douce", jeudi 29 août, 20H, depuis la Grande Halle





Le groupe londonien Maisha, jeudi 29 août, 20H55, depuis la Grande Halle





Le bassiste américain Marcus Miller, jeudi 29 août, 22H, depuis la Grande Halle



Notre page Facebook (Culturebox) accompagnera l'événement par un Facebook Live.

Soirée du samedi 31 août

Le batteur nigérian Tony Allen, samedi 31 août, 20H, depuis la Grande Halle





Le saxophoniste américain Kenny Garrett, samedi 31 août, 21H10, depuis la Grande Halle





Le groupe américain Ghost-Note, samedi 31 août, 22H55, depuis la Grande Halle





