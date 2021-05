En Seine-Saint-Denis, le festival de jazz Banlieues Bleues reprend ses concerts en public

A partir du 19 mai, le festival Banlieues Bleues renoue avec les concerts en public. Des retrouvailles qui vont durer jusqu’à l’automne prochain.

Une trentaine de concerts

Du 9 au 15 avril dernier, Banlieues Bleues avait proposé à ses fans une version numérique de sa 38e édition. Huit concerts en ligne. Un petit encas en espérant, à l’époque, que le monde de la culture se déconfine rapidement. Et ce grand jour arrive enfin ! Le 19 Mai. Alors, les organisateurs ont décidé que le festival, qui se déroule habituellement sur un mois, allait jouer les prolongations. Une bonne nouvelle pour le violoniste Théo Ceccaldi, un habitué du festival, qui cet été va se produire sur une péniche voguant sur le canal de l’Ourcq. Après des mois sans concerts devant un public, le musicien appréhende quand même un peu. "On a plus l’endurance. Il faut qu’on se remette dedans. On va commencer le footing et jusqu’au concert c’est Rocky", plaisante-t-il.

Une trentaine de dates sont prévues dans les villes partenaires du festival. La Seine-Saint-Denis va vibrer tout l’été, jusqu’en septembre.