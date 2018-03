GRAND FORMAT. "Il nous apporte du bonheur encore aujourd'hui" : quarante ans après sa mort, comment les fans de Claude François perpétuent son souvenir

Muriel n’a pas connu Claude aussi bien que Fabienne. Alors elle se nourrit des souvenirs inlassablement répétés de ses amies et collectionne elle aussi tout ce qui est en rapport avec le chanteur. Son sac à main est customisé avec des porte-clés à son effigie et, dans les pliures de son permis de conduire, elle garde précieusement un confetti ramassé lors d’un des concerts auxquels elle a assisté, "le 2 juin 1973". Muriel garde précieusement, et depuis plus de quarante ans, un confetti ramassé lors d'un concert de Claude François. (SIMON GOURMELLET / FRANCEINFO)

Comme pour Fabienne, sa passion ne s'est pas éteinte avec cette mort subite, bien au contraire. Elle aussi s'est créé son petit univers à la gloire de Claude. Preuve que le feu n'est pas éteint, elle vient désormais, depuis quelques années, fêter son anniversaire en famille au moulin de Dannemois. C’est là qu’elle se sent bien. Là, ou dans sa maison du sud de la France, "je me lâche", confie-t-elle. Toutes les pièces sont décorées de photos, de disques, d’affiches et de bibelots à l’effigie de Claude. "Je m'asseois sur mon canapé, j'allume quelques bougies et j'écoute Claude. Encore aujourd'hui, il m'apaise." Elle assiste aussi régulièrement, avec ses copines, aux shows de Franck d'Auria, "le meilleur" des sosies de Claude François. "On le connaît bien et il nous aime bien, car on met l'ambiance dans la salle", s'amuse Muriel.

Comment ses enfants voient-ils cette obsession ? Son fils aîné déteste ce Claude qui obnubile sa mère, alors que le second accepte davantage. "Ma belle-fille m'offre toujours des cadeaux en rapport avec Claude. Et elle a raison, puisque tout ce qui se rapporte à lui me fait plaisir".