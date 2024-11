Musique : l’IA s’invite aux Grammy Awards avec une chanson des Beatles Temps de lecture : 1min - vidéo : 2min Musique : l’IA s’invite aux Grammy Awards avec une chanson des Beatles Musique : l’IA s’invite aux Grammy Awards avec une chanson des Beatles (France 2) Article rédigé par France 2 - S. Desjars, A. Bouleis, S. Gorny, C. Madini, N. Berthier, G. Gheorghita, L. Barbier France Télévisions JT de 20h France 2

Les Beatles sont nommés aux Grammy Awards avec le titre "Now and Then". Exhumé des archives, il a été finalisé en ayant recours à l’intelligence artificielle.

Now and Then est une ballade amoureuse portée par la voix de John Lennon, disparu en 1980. Le titre a vu le jour grâce à l’intelligence artificielle (IA). Nommé deux fois aux Grammy Awards, il se retrouve aux côtés d’artistes comme Beyoncé et Taylor Swift. Cette ouverture à la technologie IA divise à Londres (Royaume-Uni). "La musique prend un chemin effrayant. Ce sont les morts qui se réveillent pour faire de la nouvelle musique, au lieu de célébrer les musiciens actuels", déplore notamment un passant. L’IA, un danger pour la création ? La maquette originale date de 1977. La cassette audio est longtemps restée inutilisable, au grand dam du groupe. À l’émotion des fans, d’entendre en 2024 ce nouveau morceau, succède aujourd’hui la peur de voir l’intelligence artificielle bouleverser le paysage de la création musicale. "Demain, on peut même imaginer des musiques complètement interprétées et conçues par des IA", commente Nicolas Gaudemet, directeur de l'Intelligence Artificielle chez Onepoint. Retrouvez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.