Philippe Katerine et son "mignonisme" égaient La Rochelle en marge des Francofolies

En 2020, en plein confinement, Philippe Katerine crée le mignonisme : un courant artistique, dont il est le seul et unique représentant, consistant à assembler deux objets qui n’étaient pas voués à se rencontrer, pour en faire surgir une œuvre d’art à part entière. Après avoir envahi le Bon Marché l’hiver dernier, l’artiste aux multiples visages expose ses œuvres drôles et singulières à La Rochelle, en marge du festival des Francofolies.

"Le mignonisme est partout"

Ces sculptures géantes couleur bubble gum de Monsieur Rose ont débarqué pour l’été dans les rues de La Rochelle et dans divers lieux associés à cette drôle d’exposition proposée à l’office de tourisme de la ville. Des œuvres polymorphes, sculptures à partir de jouets d’enfants, peintures naïves, dessins et bien d’autres curiosités "mignonistes" sortis tout droit de l’esprit déjanté de Philippe Katerine. De quoi surprendre les premiers visiteurs : "Ça m’intrigue oui, j’ai vraiment l’impression de rentrer dans l’imaginaire de l’artiste, un peu dans ses rêves peut-être", s’amuse un monsieur qui connait bien l’univers du chanteur et musicien, mais qui découvre cette face cachée.

Un univers haut en couleurs, fantaisiste, qu’il definissait ainsi à franceinfo culture en février dernier lors de son exposition parisienne : "Privé de concerts, confiné en famille, j’ai commencé à jouer avec les jouets des enfants, la pâte à sel, la pâte à modeler… et aussi la terre, les fleurs, les outils, la vaisselle… tout ce que je ne regardais plus tout à fait. J’ai créé des situations avec ces objets où mes angoisses et félicités personnelles se cristallisaient comme par magie… réceptacle parfait à portée de main, le mignonisme comme seul étendard. Le mignonisme est partout, bon à débusquer. Assembler deux objets qui ne devaient pas et c’est déjà une histoire ; présente, passée, à venir".

Une grande partie des œuvres présentées sont à vendre, mais seront à récupérer en septembre, une fois l’exposition terminée. Un site dédié a été créé pour l’occasion.

Les Francofolies vous proposent d’aller à la rencontre du mouvement artistique : le Mignonisme ! Un mouvement représenté ET REVENDIQUÉ POUR L’INSTANT par un seul et unique artiste, le surprenant Philippe Katerine

"Mignonisme" de Philippe Katerine - exposition jusqu’au 2 septembre 2022 à l’office de tourisme et dans différents lieux de La Rochelle - Gratuit.