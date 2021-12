Francofolies de La Rochelle 2022 : OrelSan, Booba, Angèle et Clara Luciani au programme

La programmation de la 37e édition des Francofolies de La Rochelle, qui doit se dérouler du 13 au 17 juillet 2022, a été dévoilée jeudi 2 décembre. OrelSan, l'un des artistes français les plus importants du moment, qu'il s'agisse de ventes et de notoriété, sera là, en compagnie d'autres rappeurs : Booba pour une carte blanche, le marseillais SCH, Vald et Roméo Elvis. Une autre tête d'affiche incontournable marque cette programmation : la chanteuse pop belge Angèle, dont le deuxième album Nonante-cinq doit sortir le 10 décembre. Sans oublier la crème de la scène française du moment : Clara Luciani, Juliette Armanet, Julien Doré. Ou encore les Dutronc père et fils, Mika, Hoshi, Emily Loizeau, Hubert-Félix Thiéfaine, Asaf Avidan, et bien d'autres.

Après un festival annulé en 2020 en raison de la pandémie, et une édition 2021 limitée par des jauges de 5 000 personnes et l'obligation de présenter le pass sanitaire, les Francofolies ont décidé de frapper fort pour 2022. Les billets sont en vente depuis jeudi matin.





Mercredi 13 juillet

Scène Jean-Louis Foulquier : Calogero, Mika, Gaëtan Roussel, Asaf Avidan.

Théâtre Verdière : Sofiane Pamart.

La Sirène : Enfant sauvage, French 79, N'TO.

Jeudi 14 juillet

Scène Jean-Louis Foulquier : Angèle, Juliette Armanet, Hoshi.

Grand Théâtre : Patrick Watson.

Théâtre Verdière : Mansfield.Tya.

Vendredi 15 juillet

Scène Jean-Louis Foulquier : Vald, SCH, carte blanche à Booba.

Samedi 16 juillet

Scène Jean-Louis Foulquier : OrelSan, Roméo Elvis, Lujipeka.

Grand Théâtre : Hubert-Félix Thiéfaine unplugged.

Théâtre Verdière : Emily Loizeau.

La Sirène : Alcest, Carpenter brut.

Dimanche 17 juillet

Scène Jean-Louis Foulquier : Malik Djoudi, Clara Luciani, Jacques et Thomas Dutronc, Julien Doré.

Grand Théâtre : Aldebert.

Théâtre Verdière : Iliona, Last Train.