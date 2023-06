Fête de la musique sur France 2 : Vianney, Zazie, Aya Nakamura... 40 artistes en direct de Reims

Cette année, le grand show sur France 2 s’installe à Reims pour la Fête de la musique. Rendez-vous le 21 juin à 21h10.

Il n’a fallu que quelques minutes pour que les 20 000 places soient réservées, rapportent nos confrères de France 3 Grand-Est. Pour la Fête de la musique, France Télévisions organise son grand show gratuit, cette année à Reims.

La soirée, animée par Garou et Laury Thilleman, accueillera des concerts de 40 artistes mercredi 21 juin : Patrick Bruel, Vianney, Zazie, Matt Pokora, Aya Nakamura, Patrick Fiori et Corsu, Hoshi, Amir, Naps, Santa, Marina Kaye, Pierre de Maere, Chico et Les Gypsies, Ycare, Youri Buneaventura, Gims, Juliette Armanet, Claudio Capéo et beaucoup d’autres…. Ils seront accompagnés par les danseurs de la troupe du Paradis Latin et d’Ecole de danse Studio 511.

Pour ceux qui n’ont pas pu avoir de places où qui préfèrent le confort de leur canapé à la foule, le show de 3h30 sera diffusé en direct sur France 2 à 21h10.