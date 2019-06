Fête de la musique 2019 : dix rendez-vous parisiens pour démarrer l'été

A l'occasion de la 38e édition de l'événement musical créé en 1982 et qui s'exporte aujourd'hui à l'international, Franceinfo Culture a sélectionné dix lieux où faire la fête dans Paris ce 21 juin.

C'est le retour de la fête de la musique à l'occasion du solstice d'été ce vendredi 21 juin. Pour la 38e édition de ce rendez-vous musical, Franceinfo Culture a sélectionné dix lieux où fêter l'été dans la capitale, il y en aura pour tous les goûts.

1 Sous la pyramide du Louvre

La Pyramide du Louvre accueille l'Orchestre de Paris dirigé par le Britannique Daniel Harding pour un grand concert symphonique. Au programme, des extraits de l'opéra Les Troyens de Berlioz et la talentueuse Janine Jansen dans le Concerto pour violon de Johannes Brahms

Adresse : Musée du Louvre, Rue de Rivoli, 75001 Paris

Horaire : 22:30, entrée libre dans la limite des places disponibles.

2 À Montmartre

De 18h à 2h, le pied de la butte se transforme en boîte de nuit à ciel ouvert avec une soirée électro soundsystem qui promet d'être endiablée. Joji Prod, l'organisateur a prévu un line-up avec, aux platines, des DJs montants de la scène parisienne, à savoir Wielki, EINKI, J.S.P et ROOZ.

Adresse : Le Tifinagh, 17 Avenue Rachel, 75018 Paris

Horaire : 18:00 - 2:00

3 Place de la Bastille

À la Bastille, vous pourrez découvrir l'art traditionnel du tambour japonais, une pratique appelée Taiko. Rythmique, sonorités, chorégraphies et énergie uniques présentés par le Tsunagari Taiko Center. Le tambour japonais est également une pratique libératrice et spirituelle.

Adresse : 1 Boulevard Richard Lenoir, 75011 Paris

Horaire : 20:00 - 21:30

4 À La Maison de la Radio

Située sur les quais de Seine au niveau du 16e arrondissement, la Maison de la Radio ouvrira les portes de son auditorium pour le concert symphonique de l'Orchestre National de France et l'événement Viva Orchestra ! Ravel, Tchaïkovski, Chostakovitch et tant d'autres figurent au programme.

Adresse : Maison de la Radio, 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paris

Horaire : 20:00 Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles mais sur réservation

5 Au Grand-Palais

Le Grand Palais propose un concert gratuit sur le thème de l'ère soviétique, qui fait écho à l'exposition Rouge. Art et utopie au pays des Soviets. Les compositions de Chostakovitch, Prokofiev, ou encore Mossolov résonneront dans l'auditorium du musée.

Adresse : Le Grand Palais, 3 Avenue du Général Eisenhower, 75008 Paris

Horaire : 18:30 Entrée gratuite sur présentation d'une invitation à télécharger sur le site.

6 Au musée national Eugène Delacroix

Le musée invite le groupe sénégalais Balakala pour un concert au consonnances de jazz, de reggae et de musique traditionnelle. Dans le jardin, les musiciens : Abdou Kouyaté au chant et à la kora et Mancondé Mouri Diabaté au balafon, seront accompagnés du danseur malien Lassine Trahoré.

Adresse : Musée Eugène Delacroix, 6 Rue de Furstenberg, 75006 Paris



Horaire : 17:30 - 22:00. Entrée gratuite

7 À la Gaîté lyrique

Sur le parvis de la Gaîté lyrique, retrouvez une programmation 100% féministe avec quatre DJ sets en lives des brillantes Cherry B Diamond, Dustina, RKSS et un final de Maud Geffray. Cette idée de ne mettre que des femmes aux platines fait écho à la thématique inclusive de l'exposition Computer Grrrls, en ce moment à la Gaîté Lyrique.

Adresse : La Gaîté Lyrique, 3 Rue Papin, 75002 Paris

Horaire : à partir de 18:00

8 Au Wanderlust, quai d'Austerlitz

La célèbre boîte de nuit située quai d'Austerlitz, met à l'honneur son style de musique de prédilection : le hip-hop. Mélangeant old school et new school, boompab et trap tous les fans seront servis au cours des passages live des rappeurs S Pri Noir, Vassy, Mallaury et Aliyas puis du DJ set composé de Lucky, Jacks, Tatoun et Oldjay.

Adresse : Wanderlust, 32 Quai d'Austerlitz, 75013 Paris

Horaire : Entrée gratuite entre 18h et 21h sur inscription sur la page Facebook de l'événement. 16,80€ en prévente, 20€ sur place.

9 À la Philarmonie de Paris

Cette année, la Philarmonie présente le projet d'éducation musicale Démos. Cet organisme, implanté dans plus de trente territoires français, s'adresse à des enfants de 7 à 12 ans issus de quartiers populaires ou de zones rurales défavorisées. Les jeunes pratiquent la musique classique en orchestre de façon intensive pendant trois ans. Au programme, Calmel, Beethoven, Berlioz et tant d'autres !

Adresse : La Philarmonie de Paris, 221 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris

Horaire : 20:30 - 22:30. Entrée gratuite.

10 Au Canal Saint Martin

Le collectif E-KLOZiN' organise une session de mix en plein air aux abords du Canal Saint Martin. Les artistes invités feront varier les styles, de la ghetto house à la minimale en passant par l'acid house, la techno, le nu disco ou encore l'afrobeat. Le line-up est composé de Alan Aaron, Tacky, T.no, X PONK et Nico Smy ainsi qu'un guest surprise. Une after-party sera annoncée prochainement !

Adresse : 95 Quai de Valmy, 75010 Paris

Horaire : 17:00 - 22:00. Accès gratuit.