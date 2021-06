DIRECT. Fête de la musique 2021 : à Paris, 2 300 policiers et gendarmes mobilisés pour faire respecter les règles sanitaires

Ce qu'il faut savoir

Une Fête de la musique déconfinée. Cette 40e édition, qui se tient lundi 21 juin, premier jour de l'été, se pliera à des consignes sanitaires assouplies. Le couvre-feu étant levé depuis dimanche, il sera donc possible de profiter de la soirée sans limite d'heure. En revanche, les concerts spontanés dans la rue sont interdits, par mesure sanitaire, tout comme les rassemblements de plus de 10 personnes. A Paris et en petite couronne, 2 300 policiers et gendarmes seront mobilisés pour faire respecter les règles sanitaires, a annoncé la préfecture de police dans un communiqué. Suivez notre direct.

Pass sanitaire exigé pour les concerts de plus de 1 000 spectateurs. Pour participer à la fête, il faudra vous rendre dans un établissement recevant du public (ERP) ou dans un lieu ouvert au public, comme les salles des fêtes ou les salles polyvalentes, les salles de musique ou encore les auditoriums. Si ce lieu accueille plus de 1 000 personnes, la présentation d'un pass sanitaire sera exigée à l'entrée.

Des miniconcerts dans les bars et les restaurants. "Les miniconcerts dans les bars et les restaurants seront possibles" a annoncé la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, sur franceinfo le 17 juin. La jauge autorisée sera de 50% d'occupation en intérieur. En terrasse, cette jauge ne s'appliquera pas et l'ensemble des places disponibles pourront être occupées.

Un concert électro à l'Elysée. Emmanuel Macron a annoncé jeudi qu'un concert se tiendrait bien à l'Elysée, avec "de la musique électro, des DJ". Parmi les artistes présents : le compositeur Jean-Michel Jarre ou encore la star du disco Cerrone. Le concert sera à suivre sur la chaîne Culturebox et sur les réseaux sociaux.