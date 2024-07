Festivals de musique : Sting, Justice, Måneskin, les dix concerts attendus de l'été

De Bigflo et Oli à Sting en passant par Louise Attaque, l'été 2024 sera marqué à la fois du sceau des Jeux et des festivals, à Paris et dans toutes les régions de France.

Malgré l'annulation de certains festivals prévus pour l'été 2024 pour des raisons d'organisation, comme Lollapalooza ou encore Summer Vibration, la plupart d'entre eux continuent leur édition 2024. Leur programmation est désormais connue et les billetteries ouvertes.

1 Sting

Le bassiste et chanteur britannique francophile, revient arpenter les scènes françaises après son concert à l'Accor Arena, à Paris en décembre 2023. Le chanteur n'a pas prévu de nouvel album mais une réédition grand luxe de l'ultime album de son ancien groupe Police, Synchronicity, sortira le 26 juillet. Sting se produira pour la première fois aux Francofolies, la fête de la chanson française, le 10 juillet à La Rochelle, puis le 11 à Brive-la-Gaillarde pour le Lovely Brive Festival, le 12 aux Vieilles Charrues à Carhaix et enfin le 16 au Zénith de Toulon.

2 Louise Attaque

Le groupe de rock intemporel aux textes qui font mouche, Louise Attaque compte bien s'offrir un nouveau tour de France cet été. Porté par son chanteur Gaëtan Roussel, épaulé par Arnaud Samuel et Robin Feix, le groupe fait preuve d’une longévité rare, portée par la sortie de cinq albums, trois rééditions et une compilation. Cet été, le groupe voit son nom à l'affiche de nombreux festivals en France. Ils seront présents sur scène le 11 juillet à l'occasion du festival Jardin Sonore à Vitroles, puis le 13 au Zénith de Nancy pour le Nancy Open Air Festival, le 17 pour le Son by Toulon, le 25 juillet pour le festival Au Fil Du Son à Civray et le 6 août pour le Porto Latino à Saint Florent.

3 Måneskin

Fort de 26 millions d’auditeurs mensuels, d’une reconnaissance de la presse italienne ainsi que du New York Times, Måneskin n’en finit pas de monter. Le groupe de rock avait déjà frappé fort avec sa grosse date parisienne à l'Accor Arena le 13 mars 2023. Cet été, ils seront le 10 juillet aux Déferlantes au Port Barcares et à Saint-Cloud pour le festival Rock en Seine le 22 août.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Déferlantes Sud de France 2024 (@lesdeferlantessuddefrance)

4 Zaho de Sagazan

À seulement 24 ans, la jeune femme est devenue l'une des artistes les plus emblématiques de sa génération. Récompensée par quatre Victoires de la musique en février dernier, Zaho de Sagazan fait le plein partout où elle passe. Signe de sa popularité grandissante : la tournée de son premier album, La Symphonie des éclairs, sorti au printemps 2023, fera étape au Colisée de Chartres le 30 janvier 2025. Avant cela, la chanteuse sera présente le 9 juillet sur la scène des Nuits d'Istres, le 14 juillet aux Francofolies de La Rochelle, le 26 juillet au Fil du Son à Civray et le 3 août au festival du Bout du Monde à Crozon.

5 LCD Soundsystem

Le groupe qui allie rock et electro avec brio avec à sa tête James Murphy, fondateur du label DFA, sera cet été sur les scènes françaises. On ne sait toujours pas si cette tournée estivale signifie l'arrivée d'un nouvel album. La dernière performance du groupe avait lieu à Lyon pour les Nuits de Fourvière. Ils y retournent cette année le 8 juillet avant le festival Rock en Seine à Saint-Cloud le 25 août.

6 Bigflo et Oli

Le binôme de rappeurs est devenu une véritable référence dans la scène rap actuelle. Les deux frères toulousains ont déjà bien lancé l'été. Ce mercredi 3 juillet, la Ville et l'Agglo de Montélimar organisaient un concert avec en invités Bigflo et Oli devant 8000 spectateurs enthousiastes. Ils poursuivront leur tournée estivale le 12 juillet au festival Terres du Son à Monts, le 13 juillet aux Francofolies de La Rochelle, le 25 au Vélodrome d'Arcachon et le 9 août à la Fête du Bruit dans Landerneau.

7 Justice

Le duo d'électro français acclamé dans le monde entier fait son retour fracassant sur les scènes françaises. Avant leur tournée aux Etats-Unis à la rentrée, Justice sera sur scène le 11 juillet à Barcarès pour Les Déferlantes, le 13 à Aix-les-Bains pour le festival Musilac et le 17 août pour le festival Cabaret Vert à Charleville-Mézières.

8 Pascal Obispo

Le chanteur de Lucie, Fan ou encore Tombé pour elle n'a pas fini de surprendre son public. Compositeur et chanteur de la comédie musicale Les dix commandements pour 2024, il a également annoncé un concert à Niort en décembre 2024. Pascal Obispo doit se produire en concert sur la scène niortaise, dans le cadre de sa tournée anniversaire baptisée Correspondances, qui retrace trente années de carrière couronnées de succès. Avant cela, le chanteur sera présent le 11 juillet à la Rochelle dans le cadre des Francofolies le 13 juillet à Lunel pour le Lunel Ose Festival, le 20 juillet aux Nuits de Saint-Jacques au Puy en Velay et le 25 juillet à Jullouville pour le festival des Grandes Marées.

9 Gazo

Quelques jours à peine après son concert à l’Accor Arena le 16 novembre 2023, le rappeur Gazo avait annoncé sa prochaine grande tournée de 2025. Il se produira à travers la France, passant par les Zéniths de Lille, Amiens, Caen, Rouen, Toulouse, Bordeaux et Reims. Celui que l'on surnomme le roi de la drill y reprendra ses principaux hits et notamment ceux issus de La Mélo est Gangx, son album en commun avec Tiakola. Avant cela, le rappeur compte bien retrouver son public cet été au cours de différents festivals : le 12 juillet pour le festival Decibulles à Neuve-Église, le 13 à Monts pour le festival Terres du Son et le 16 août à Cannes pour les Plages électroniques.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Les Plages Electroniques (@plageselectro)

10 Eddy de Pretto

La réputation d’Eddy de Pretto n’est plus à faire depuis sa performance aux Transmusicales de Rennes en décembre 2016. Il y a séduit le public par sa musique audacieuse, mêlant rap et chanson française, influencée aussi bien par Frank Ocean que par Claude Nougaro. Avec l’album Crash cœur, l'artiste sera en tournée à travers la France en 2024 et 2025. L'occasion pour lui de faire un petit saut du côté des festivals. Il s'offre un beau tour de France avec plusieurs dates : le 11 juillet pour les Déferlantes au Port de Barcarès, le 14 juillet pour les Vieilles Charrues à Carhaix Plouguer le 26 pour la Fête du Cognac, à Yzeures-sur-Creuse le 4 août pour Yzeures N Rock et enfin le 7 septembre pour les Froncofolies de la Réunion.