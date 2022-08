Le festival interceltique de Lorient revient en force pour sa 51e édition

Du 5 au 14 août, l'édition 2022 du festival interceltique de Lorient (FIL), sera celle du redémarrage, après deux années sous la chape du Covid. 80 000 spectateurs payants et 4 500 musiciens, danseurs, chanteurs, artistes des quatre coins du monde vont pouvoir communier à nouveau autour de ce qui les rassemble : la culture celte.

Quelques nouveautés

Le musicien et producteur Jean-Philippe Mauras, nommé en juin 2021 directeur d'un festival qu'il "connaissait très bien", après le mandat de quatorze ans de son "ami" l'Asturien Lisardo Lombardia, "avait quelques idées en tête pour remuer cette première édition "pleine et entière" depuis 2019. "Deux notions transversales jalonnent ma programmation : remettre de l'interceltisme partout pour faciliter la rencontre humaine, artistique, et l'intergénération, pour en faire le festival de tout le monde", a-t-il expliqué. Pour ce faire, deux nouvelles salles seront dédiées aux musiques actuelles, le parcours de la grande parade sera remodelé et de nouveaux espaces d'exposition seront installés.

Faciliter la rencontre après les éditions 2020, annulée, et 2021, franco-française sous jauge sanitaire, en invitant toutes les "nations celtes" : Irlande, Cornouailles, Pays de Galles, Ecosse, Asturies, Acadies, Galice et Ile de Man font toutes le voyage. L'intergénérationnel ensuite, en créant un espace d'expression propre aux artistes émergents, "ceux qui ont digéré les 30 ou 40 dernières années de la musique celtique et produit quelque chose de très moderne". Ce sera Le Kleub, une salle sans places assises dédiée aux "sonorités très contemporaines".

Rodrigo Cuevas, Murray Head et Gaëtan Roussel

Parmi ses invités, quelques-unes des dernières "gifles musicales" du nouveau patron : Elephant Sessions d'abord, découverts sur le FIL en 2017, des Ecossais "multi-récompensés" au son rock indé habité d'instruments traditionnels. Les Bretons de Fleuves aussi, clarinette piano et basse pour un trio jazz électro qui invite à la danse. Et surtout le détonateur asturien Rodrigo Cuevas, des influences par milliers et une voix d'une clarté énergisante servis par un personnage mi-queer mi-sorcier qui envoûte et transporte autant qu'il intrigue, sera l'un des étendards de cette quatrième année des Asturies.

La direction, qui souhaitait rompre avec l'annonce printanière du line-up jugée trop tardive, a commencé les officialisations en décembre. Cette précocité se retrouve dans la programmation : ça frappe fort dès le premier weekend avec les têtes d'affiche Murray Head, samedi 6 août à 21h30, et Miossec, dimanche 7 août à 21h30, avant l'arrivée de Gaëtan Roussel le 10 août. Ces trois là seront accueillis sur la scène dédiée aux grands noms et repensée de l'Amphi. Au menu, plein air, proximité accrue entre le public et les artistes ainsi qu'une meilleure acoustique.

La traditionnelle grande parade, enfermée dans le stade du Moustoir en 2021 pour raison sanitaire, retrouvera sa liberté de déambulation depuis le cours de Chazelles, le dimanche 7 août.