Festival Beauregard : le Day Before des Black Eyed Peas et de DJ Snake affiche déjà complet

Le premier jour du festival Beauregard, qui accueillera le 2 juillet deux têtes d'affiche mondiales, le groupe américain Black Eyed Peas et la star française DJ Snake, affichait complet mardi 26 novembre 2024, une heure après l'ouverture de la billetterie.

Le festival normand, qui se tiendra dans le parc du château de Beauregard à Hérouville-Saint-Clair, près de Caen, jusqu'au 6 juillet, a à peine eu le temps d'annoncer les artistes qui se produiront lors de ce Day Before (Jour d'avant). Une heure après l'ouverture des ventes, la soirée affichait complet, a indiqué l'organisation à l'AFP.

Avant ces annonces, le festival Beauregard avait déjà dévoilé les 14 premiers noms de sa programmation, dont l'ex-Téléphone Jean-Louis Aubert, le DJ star Martin Garrix, les rappeurs SDM et Gazo ou encore les groupes de rock The Last Dinner Party (100% féminin) et Fontaines D.C.

Deux noms au succès international

Habituellement consacré à un seul artiste ou groupe d'envergure (David Guetta, Stromae, Depeche Mode ou Muse y ont défilé), ce jour spécial comptera pour cette 17e édition deux noms au succès international.

Les Black Eyed Peas font passer par la Normandie leur tournée mondiale anniversaire, qui célébrera leurs trente ans d'existence, de Pump It à I Gotta Feeling, dans un mélange de hip-hop et d'électro à haute intensité. Le groupe formé en Californie évolue depuis 2015 en trio, sans la chanteuse Fergie, mais toujours avec le pilier Will.i.am.

Quant à DJ Snake, qui trône parmi les artistes français les plus connus à l'export, ce ne sera pas une première : il était déjà venu faire danser le public en 2022. L'artiste aux nombreux tubes et collaborations, de Selena Gomez et Ozuna à Justin Bieber, apparaît à la 33e place du classement Top 100 DJs 2024.