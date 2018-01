Eve Angeli dénonce les "menaces et les "insultes" des fans de Johnny après l'annonce erronée d'un album de reprises

Dans un communiqué publié sur Facebook, la chanteuse s'en prend aux journalistes qui ont évoqué un album de reprises en assurant qu'elle n'a parlé que d'une seule chanson. La chanteuse Eve Angeli en concert à Arles-sur-Tech (Pyrénées-Orientales), le 10 avril 2010. (CITIZENSIDE / AFP)

Eve Angeli a voulu calmer les fans de Johnny Hallyday. Dans une publication Facebook qui n'hésite pas à recourir aux lettres capitales, la chanteuse a mis les choses au point, lundi 15 janvier : "Non, il n’y aura aucun album de reprises des chansons de Johnny Hallyday." Elle dénonce au passage les "menaces" et les "messages d’insultes" des fans de "l'idole des jeunes".

Comme l'avait relayé franceinfo, l'artiste avait annoncé, dans une interview à Voici, travailler avec Francky Vincent sur plusieurs reprises de Johnny Hallyday en "version soleil" : "Comme on est très fans de Johnny Hally­day, on a commencé à bosser envi­ron cinq de ses titres." Ces reprises devaient s'inscrire dans un projet d'"album de chan­sons d’hier et d’aujourd’­hui version zouk".

L'artiste assure aujourd'hui n'avoir évoqué qu'une seule chanson de reprise et dénonce les "fake news de certains journalistes". Des médias ont reconnu avoir annoncé à tort un album de reprises complet en hommage à Johnny Halliday. Une chose est sûre, Eve Angeli sortira bien un nouvel album au printemps 2018, Que l'amour, avec 13 chansons.