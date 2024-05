Bien que déjà qualifié pour la finale, le représentant de la France a interprété ce titre lors de la demi-finale du concours à Malmö, en Suède.

Un essai avant le jour J. Vêtu d'une tenue blanche immaculée, le chanteur Slimane a interprété pour la première fois en direct sa chanson Mon amour, sur la scène de la Malmö Arena en Suède, jeudi 9 mai. Le chanteur, qui représente la France pour le concours de l'Eurovision 2024 en Suède, s'est produit lors de la deuxième demi-finale du concours, même si la France est déjà qualifiée pour la finale.

Cette année, l'organisation avait décidé de permettre à Paris, ainsi qu'à cinq autres pays (Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Espagne et Suède) d'interpréter leur chanson dans les conditions du direct une première fois, précise Le Parisien.

"Représenter la France, ça veut dire beaucoup", disait l'artiste en novembre 2023 sur la radio France Inter, quand son nom a été révélé pour l'Eurovision. "C'est fou, mon grand-père est venu d'Algérie, ici en France pour travailler dans une usine à charbon, il est mort à cause de ça, et son petit-fils va représenter la France avec une chanson de romantisme et d'amour à la française, j'aime cette idée-là, je trouve ça beau". Slimane a commencé à se faire un nom en France en remportant le télécrochet The Voice sur TF1 en 2016.