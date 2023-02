L'artiste québécoise défendra les chances françaises le 13 mai prochain à Liverpool.

Fin du suspense. La chanteuse québécoise La Zarra a dévoilé en direct dans 20h30 le dimanche sur France 2, dimanche 18 janvier, la chanson Evidemment qu'elle chantera pour représenter la France lors de l'Eurovision 2023, le 13 mais prochain à Liverpool au Royaume-Uni. La Zarra a été sélectionnée sans passer par un vote d'un jury et du public comme ces dernières années.

L'artiste, qui s'est fait connaître avec Tu t'en iras (20 millions d'écoutes sur Spotify, première plateforme musicale), cultive une image entre glamour et mystère. Rien ne filtre sur son âge. "J'aime mon intimité, je ne révèle rien sur mon intimité, je laisse ma musique parler pour elle-même", explique-t-elle sur France 2. Tout juste concède-t-elle dans le journal Le Parisien venir d'une famille de sept enfants nés au Québec de parents maghrébins.

La Zarra, qui fait des allers-retours entre Québec et France et vit surtout ces temps-ci à Paris, ne cache pas son attachement à la France. "C'est une grande fierté pour moi de représenter la France à l'Eurovision, la France, c'est le berceau de la francophonie", a-t-elle expliqué sur France 2. L'artiste a maintenant le regard tourné vers le concours qui se tiendra en mai. "Je me prépare un peu comme un athlète qui se prépare pour les Jeux olympiques", confie-t-elle sur France 2.