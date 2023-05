La France, qui n'a plus remporté la compétition depuis 1977, sera représentée par la chanteuse québécoise La Zarra et son électro-disco "Evidemment" lors de la finale, samedi.

Qui remportera l'édition 2023 du concours de l'Eurovision ? Après une soirée de spectacle, dix des quinze pays participants à la demi-finale de mardi 9 mai ont remporté leur ticket pour la grande finale de samedi, à Liverpool (Royaume-Uni), durant laquelle s'opposeront 26 pays. Il s'agit de : la Croatie, la Moldavie, la Suisse, la Finlande, la République tchèque, Israël, le Portugal, la Suède, la Serbie et la Norvège. La prochaine demi-finale se tiendra jeudi soir, au cours de laquelle 16 autres pays tenteront d'accéder à la finale.

La Suède, représentée par la chanteuse Loreen, déjà victorieuse en 2012, fait figure de favorite du concours avec Tatoo, grandiloquente chanson d'amour, devant la Finlande, avec le Cha Cha Cha frénétique du chanteur Käärijä et son boléro bouffant vert fluo.

La chanteuse La Zarra représentera la France

Pour rappel, la France fait partie des "big Five", c'est-à-dire les cinq pays qualifiés d'office pour la finale, car ce sont les plus gros contributeurs financiers de la compétition. Donnée dans le groupe de tête, cette dernière, qui n'a plus gagné depuis 1977 avec Marie Myriam, sera représentée par la chanteuse québécoise La Zarra et son électro-disco Evidemment.

L'an dernier, c'est l'Ukraine qui avait remporté l'Eurovision, grâce au triomphe du Kalush Orchestra avec sa chanson Stefania, mêlant hip-hop et musique traditionnelle. La Russie, elle, est exclue comme en 2022 en raison de l'invasion de l'Ukraine.