Reportage Eurovision : "Ce concours est déjà politisé", plaident des Ukrainiens déçus que leur président ne puisse pas faire de discours

Volodymyr Zelensky n'a pas été autorisé à s'exprimer devant le public de la 67e édition de l'Eurovision qui se tient samedi 13 mai à Liverpool. Au grand dam de plusieurs réfugiés ukrainiens, venus soutenir le groupe Tvorchi.

Dans la file d’attente pour assister à la répétition générale de la finale de l'Eurovision en public, vendredi 12 mai à Liverpool, les Ukrainiens sont bien là. Des réfugiés installés au Royaume-Uni – le pays en accueille environ 3 000 au total – qui ont bénéficié d’un geste des autorités. Des places à prix cassés leur ont été attribuées pour assister à la prestation du groupe ukrainien Tvorchi, lors de la 67e édition du concours musical.

Heart of Steel, la chanson avec laquelle ils vont défendre les couleurs de leur pays en guerre, s’inspire du siège de l’usine Azovstal à Marioupol. Mais ces spectateurs ukrainiens en gilet à paillettes, qui tentent d’oublier pour quelques heures l'invasion russe, ne profitent pas pleinement de la fête. Ils n’ont pas digéré la décision de l’Union Européenne de Radio Télévision (UER) qui a rejeté la demande de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien voulait prendre la parole pendant la finale. Mais à L'Eurovision, officiellement, il y a une règle : pas de politique, juste de la musique.

"Ce n’est pas juste, nous dit cette jeune Ukrainienne, drapeau noué sur les épaules, la guerre continue, on ne peut pas célébrer et faire comme si tout allait bien. Et puis ce concours est déjà politisé. L'an dernier, la Russie et la Biélorussie ont été exclues". "Cela ressemble à la même décision prises poour les Oscars", ajoute Volodymyr, 45 ans, originaire d’une ville désormais occupée par les forces russes.

"Je sais que le concours de l’Eurovision soutient énormement l’Ukraine. Il y a des règles, je comprends, mais ce serait mieux que Zelensky puisse parler". Volodymyr, spectateur ukrainien de l'Eurovision à franceinfo

Beaucoup d'Ukrainiens ne veulent pas s’éterniser sur la polémique. Ils n’oublient pas la compétition et rêve d’une deuxième victoire consécutivee pour leur pays à l’Eurovision. En attendant, "Slava Ukraini !" ("Vive l'Ukraine"), lance-t-il.