Le concours de l'Eurovision diffusé en Chine, mais sans tatouages ni couple gay

La plateforme MangoTV a diffusé une demi-finale du concours expurgée de certains éléments considérés comme déviants par le régime, mercredi, sur l'internet chinois.

L'Eurovision victime de la censure en Chine. La demi-finale, diffusée mercredi 9 mai, sur la plateforme chinoise MangoTV, a été expurgée d'éléments considérés comme déviants des "valeurs centrales du socialisme" : représentation de l'homosexualité et tatouages.

La prestation de l'Irlandais Ryan O'Shaughnessy a été coupée au montage, en raison de la présence d'un couple d'hommes dansant sur la scène, pendant sa ballade Together. Et MangoTV a également flouté des drapeaux arc-en-ciel présents dans le public. En Chine, l'homosexualité est de plus en plus acceptée au sein de la population, mais elle reste taboue dans les films et séries télévisées. Et tout "contenu homosexuel" est interdit de diffusion sur les sites internet de streaming.

Le passage du chanteur albanais Eugent Bushpepa, tatoué aux bras, a été coupée, car les autorités interdisent depuis janvier de montrer des tatouages à la télévision. Des footballeurs de l'équipe nationale de Chine avaient d'ailleurs été forcés de porter des bandages pour cacher leurs tatouages, durant des matchs internationaux, avait indiqué la presse chinoise en mars.