DIRECT. Qui représentera la France à l'Eurovision ? Commentez avec nous la finale de Destination Eurovision sur France 2

Ce qu'il faut savoir

Qui représentera la France à l'Eurovision ? Huit candidats s'affrontent, samedi 26 janvier, en finale de la compétition Destination Eurovision, en direct sur France 2 à partir de 21 heures.

Huit finalistes pour un seul ticket. Ils étaient dix-huit prétendants avant les demi-finales. Ce soir, il n'en restera qu'un pour représenter la France en mai à Tel-Aviv, parmi les noms suivants : Seemone, Emmanuel Moire, The Divaz, Doutson, Bilal Hassani, Chimène Badi, Silvan Areg et Aysat.



Un jury et un vote des téléspectateurs. Chacun des candidats interprétera la chanson qu'il compte présenter à l'Eurovision, ainsi qu'une reprise. La chanson gagnante sera départagée à 50% par les notes d'un jury international et à 50% par les votes des téléspectateurs.

Bilal Hassani et Chimène Badi parmi les favoris. Parmi les candidats favoris figurent des artistes confirmés et des révélations. Dans la première catégorie, Chimène Badi, la plus connue des huit participants, défendra son titre Là haut. Le chanteur du "Roi Soleil", Emmanuel Moire, qui témoigne à cœur ouvert de son homosexualité dans La promesse, avait conquis le public lors de la demi-finale. Mais c'est surtout Bilal Hassani, 19 ans, qui attire tous les regards avec son titre Roi. Le jeune homme aux 60 millions de vues sur YouTube est la cible d'insultes et de menaces racistes et homophobes.



Le concours Eurovision programmé en mai en Israël. Le 64e concours Eurovision se tiendra du 14 au 18 mai à Tel-Aviv, en Israël, pays dont la chanteuse Netta Barzilai avait remporté la 63e édition à Lisbonne.