Eurovision : le groupe Alvan & Ahez représentera la France à Turin avec la chanson "Fulenn", intégralement en breton

On peut leur dire Gourc'hemennoù, félicitations en breton. Le groupe Alvan & Ahez représentera la France lors de la finale de l'Eurovision prévue le 14 mai à Turin (Italie), après avoir remporté l'émission Eurovision France, c'est vous qui décidez, diffusée sur France 2 samedi 5 mars avec leur titre Fulenn.

Au total, douze chansons étaient en compétition, mais le morceau du groupe breton s'est imposé en tête des votes du jury, mais aussi des téléspectateurs et téléspectatrices, avec 222 points, devant Pauline Chagne et le groupe Soa. Mélane d'électro et de musique bretonne, Fulenn, qui signifie à la fois "jeune fille" et "étincelles" en breton, est le fruit de la rencontre entre le groupe Ahez, composée de Marine, Sterenn D. et Sterenn L. et de Alvan, musicien spécialisé dans la musique électronique.

Deuxième morceau en breton de l'histoire de l'Eurovision

Le morceau, rappelant Shum, du groupe ukrainien Go_A, en lice à l'Eurovision de Rotterdam en mai 2021, se veut comme un hymne "féministe" et à "la liberté des femmes", explique France 3 Bretagne. C'est la deuxième fois que la France est représentée lors de la compétition internationale par une chanson en breton : en 1996, Dan Ar Braz et L'Héritage des Celtes avait chanté Diwanit Bugale à Oslo (Norvège).

Alvan & Ahez aura la lourde tâche de prendre la suite de Barbara Pravi. La Française, gagnante d'une victoire de la musique pour la révélation de l'année, était arrivée deuxième lors de la finale de l'Eurovision Rotterdam en 2021, avec son titre Voilà.