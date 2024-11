Titouan, 14 ans, défendra samedi 16 novembre les couleurs de la France à l'Eurovision Junior face à 17 candidats. Rendez-vous à partir de 18 heures, en direct sur France 2, depuis Madrid (Espagne).

Le jour du tournage de son clip, Titouan et ses figurants focalisaient toute l’attention à la Gare de Lyon, à Paris. À 14 ans, il rêve, ce samedi 16 novembre, du même succès à l’Eurovision junior. "Je ne suis pas quelqu’un qui stresse beaucoup au quotidien. Moi, c’est surtout de l'adrénaline, et ça va surtout me donner de l’énergie pour me donner à fond sur la scène", confie-t-il.

Le jeune garçon chante depuis toujours

Jusqu’au dernier jour, il a répété avec Léa Ivanne, sa professeure de chant, impitoyable notamment sur la respiration. À l’Eurovision Junior, il faut en effet être capable de grimper dans les octaves. S’il a été sélectionné pour le prestigieux concours, c’est que Titouan, natif de Quimper (Finistère), chante depuis toujours. "Il imitait Michael Jackson avec le chapeau, la danse", se souvient sa maman, Valérie Durwell, qui est aussi sa manager.

