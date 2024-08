Eurovision 2025 : la ville de Bâle en Suisse choisie pour accueillir le concours de la chanson

Bâle, la grande métropole rhénane de Suisse, a été désignée ce vendredi 30 août pour accueillir l'édition 2025 du Concours Eurovision de la Chanson, le plus grand concours de chant au monde, a annoncé vendredi l'Union Européenne de Radio-Télévision. La ville a battu la ville de Genève avec laquelle elle était en compétition pour organiser la 69e édition de l’Eurovision.

La 68e édition du concours de l'Eurovision a été remportée par l'artiste suisse Nemo, qui a eu lieu le samedi 11 mai à Malmö, en Suède. L'artiste non-binaire de 24 ans l'a emporté avec The Code, qui raconte sa recherche d'identité. Nemo a été largement crédité par le jury, puis une grande partie du public lui a permis de résister à la montée de ses rivaux.

La ville de Bâle est la capitale du canton de Bâle-Ville, le plus petit État de Suisse et compte moins de 200 000 habitants, de langue allemande. Haut lieu de la chimie et de la pharmacie et ville très internationale - les étrangers représentant un tiers de sa population - Bâle est également connue dans le monde pour son rayonnement culturel, avec ses musées historiques et artistiques et surtout sa grande foire d'art contemporain (Art Basel).