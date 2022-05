Eurovision 2022 : découvrez le clip du groupe ukrainien Kalush Orchestra, vainqueur du concours, filmé dans des villes en ruines

Le groupe ukrainien Kalush Orchestra, dont la chanson Stefania mêle hip-hop et musique traditionnelle, a recueilli 631 points, devant le Britannique Sam Ryder et son titre Space Man et la chanteuse espagnole Chanel avec Slo Mo, lors de la soirée de l'Eurovision organisée à Turin, en Italie, le 14 mai.

Tourné dans les villes de Bucha, Irpin, Borodyanka et Hostonel

Le clip du groupe ukrainien a été tourné à Bucha, Irpin, Borodyanka et Hostonel, des villes proches de Kiev, qui ont souffert des horreurs de l'occupation. A la fin de la vidéo, il est mentionné que ce clip est dédié au peuple ukrainien, aux mères qui protègent leur enfant et à tous ceux qui donnent leur vie pour la liberté.

La vidéo a été tournée au milieu d'immeubles détruits. On y voit des militaires, des habitants regroupés dans des gymnases et des enfants, certainement le symbole de l'avenir du pays. Si les paroles de cette chanson parlent de la figure maternelle du chanteur, elles prennent une autre dimension aujourd'hui évoquant également sa mère patrie, même si à aucun moment le mot n'est mentionné.

Volodymyr Zelensky : "Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est félicité de la victoire de son pays à l'Eurovision samedi 14 mai en faisant le lien avec l'invasion russe, avec cette phrase écrite sur sa page Facebook : "Notre courage impressionne le monde, notre musique conquiert l'Europe". "Pour la troisième fois de son histoire. Et, je crois, pas la dernière. Nous ferons de notre mieux pour accueillir un jour les participants et les invités de l'Eurovision dans la ville ukrainienne de Marioupol. Libre, pacifique, reconstruite !", a-t-il ajouté à propos de cette ville portuaire du sud du pays occupée par les troupes russes et presque entièrement détruite.

"Je remercie Kalush Orchestra pour sa victoire, et tous ceux qui ont voté pour nous ! Je suis sûr que notre choeur victorieux dans la bataille contre l'ennemi n'est pas loin. Gloire à l'Ukraine !", a encore écrit le chef d'Etat.