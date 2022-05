DIRECT. Finale de l'Eurovision 2022 : Alvan et Ahez vont-ils mettre fin à la malédiction française ? Suivez et commentez le concours avec nous

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #EUROVISION

: 20 heures passées de quelques minutes ! On fait le point sur l'actualité ce samedi soir d'Eurovision.



H-1 avant le début du concours de l'Eurovision de la chanson ! On croise les doigts pour Alvan et Ahez, même si les Ukrainiens de Kalush Orchestra font figure de grandissimes favoris. D'ici là, on bosse son "Lalalalalaleno lalelalalo" et on lit notre article sur les relations Ukraine-Russie au prisme du concours de la chanson.



• La Turquie, qui y était opposée, n'a pas fermé la porte à une adhésion à l'Otan de la Suède et de la Finlande, échaudées par l'invasion russe en Ukraine. Les dernières infos sur le conflit sont à retrouver dans notre direct.







Kenavo Toulouse ! Le champion d'Europe prend la porte de la Champions Cup dès les demi-finales, après avoir été concassé par le Leinster à Dublin (40-17).



H-1 avant le multiplex de la 37e journée de L1, avec des matchs décisifs à tous les étages. En cas de défaite, les Girondins de Bordeaux, monument du foot français, diront au revoir à la L1.



: @Maxime Tout est prévu : le concours n'aurait pas lieu en Australie mais dans un pays tiers (la Suède par exemple, vu qu'ils sont le plan B à chaque fois).

: Imaginons que l'Australie remporte l'Eurovision, le pays des kangourous organiserait-il la compétition l'année suivante ? Ou existe-t-il un accord avec un autre pays (le Royaume-Uni, par exemple) pour accueillir le concours au nom de l'Australie ? Je demande car il y a quand même 9h de décalage horaire entre Paris et Sydney, donc un show à 21h à Sydney ferait qu'il ne serait que midi ici ! (Si mes calculs sont corrects...)

: Mon classement pour l'Eurovision est :1 - Grande Bretagne2 - Ukraine3 - Suède Et pour les 3 derniers (on pourrait le jouer car c'est très ouvert) : 23 - France24 - Belgique25 - Allemagne (la lanterne rouge) Bonne soirée.

: 1/ France, 2/ Lituanie, 3/Islande, 4/ Norvège (pour l'originalité et le double sens) , 5/Serbie

: On continue avec vos pronostics pour l'Eurovision de ce soir.

: Et je vous rappelle que l'Australie participe au concours de l'Eurovision. Notre estimée camarade Marianne Chenou vous racontait comment le pays des kangourous était tombé dans la marmite du concours dans cet article publié l'an dernier.







(MAJA SUSLIN/TT / TT NEWS AGENCY / AFP)



: @Charlotte 2 L'Europe étant bien plus large que 25 pays, il a fallu ruser un peu. Depuis 2004, le concours a des demi-finales pour sélectionner les participants à la finale. Israël a bien participé jeudi soir, mais ne s'est pas qualifié. Quant à la Turquie, le pays n'a plus participé depuis l'édition 2012.

: Je repose ma question car je n’ai pas du tout suivi mais Est ce qu’il ne manque pas des pays pour l’ Eurovision ? Je ne vois pas Israël et la Turquie

: 1- Italie (le doublé !) 2- Azerbaïdjan 3- France4- Ukraine 5- Espagne

: Je tente un prono du top 5, même si ce ne sont pas forcément mes préférés :

Ukraine

Suède

Italie

Royaume-Uni

Grèce

Et on espère un beau top 10 des Français !

: Comme @farpaitement, n'hésitez pas à partager votre top 5 dans les commentaires !

: @Dorian Vous êtes un homme de goût <3 Je vous propose une chanson qui mêle l'amour et la Bretagne, les deux thèmes de la soirée.











: Je réponds pour Pierre : Les Fatals Picards !!! :-) Euh, vous avez dit que la barre était assez élevée mais...

: @Felis Catus Le groupe Abba, ça vous parle ? Céline Dion, déjà entendu parler ? :-) Même plus récemment, en France, un chanteur comme Amir a été révélé par le concours, et ce genre de parcours, un brin plus local, se produit dans de nombreux pays.



Et je ne peux pas vous répondre sans rappeler que les légendaires Fatals Picards ont explosé aux yeux de la France entière (à défaut de l'Europe, tristesse) lors de l'Eurovision 2007.











: Mais comment ça, c'est encore l'Eurovision? L'Eurovision c'est toute l'année en fait, avec France Info. Bon trêve de chambrage, est-ce qu'un artiste ou un groupe de légende a été révélé par ce concours? Attention, la barre des légendes est assez élevée chez moi ^^

: Aïe aïe ! Je n'aurais pas dû lire la traduction française de la chanson bretonne. L'écouter en breton me faisait doucement rêver... Maintenant, euh.... Espérons que la musique sera très forte ce soir et que PERSONNE ne s' avisera plus de publier ou d'aller chercher la trada.

: C'est une compétition très ouverte cette année, beaucoup d'outsiders ! Que le meilleur gagne, je regarde de mon côté pour le show musical, je serai contente peu importe le vainqueur !

: Je ne vois pas les français aussi haut Pierre, nous serons entre la 10 -15 ème place !

: Mon pronostic: la France première!

: Je suis moins optimiste que vous, les bookmakers (qui contrairement aux sondeurs avec les élections) se trompent rarement dans la dernière ligne droite, et placent la Suisse à la toute fin du classement. Faut-il espérer un rebond helvète ?

: Attention à la Suisse pour la première place de l'Eurovision ! Ils ne passent jamais loin et cette année, leur chanson est intéressante, un côté Eddy de Pretto.

: #eurovision je suis curieuse de savoir a quel point la guerre aura des conséquences cette année et à l'avenir sur les votes par bloc comme c'était le cas avant. Donc sur le bloc ex-URSS notamment.

: Pour moi, ce soir c'est la Suède, l'Espagne ou le Royaume-Uni !

: @Riz au lait Je vous donne mon Top 5 de cœur, hors de toute considération tactique/géopolitique : 1-Portugal 2-Ukraine 3- Estonie 4-Royaume-Uni 5- Pays-Bas. Mais en vrai, je pense que l'Italie va coiffer au poteau les Ukrainiens de Kalush Orchestra. Et je vois nos Français terminer autour de la 8e place.

: 19h..je reviens pour mon pronostic pour l'Eurovision de la soi-disante chanson. UKRAINE vainqueur (même sans chanter)...la France, avec sa bouillie bretonne, avant-dernière....car ils ont déjà une cuillère de bois chez eux.

: @Blups Faites comme moi et allez donc reprendre un café, parce que pour voter, ce sera vers 23 heures, et le résultat tombera après minuit. Je veille jusqu'au bout de la nuit pour pusher le résultat sur votre téléphone (mais pas dans la même tenue que le chanteur de Maneskin, rassurez-vous).





: Vers quelle heure ouvre le vote du public à l'Eurovision en général et vers quelle heure a-t-on le résultat ?

: La chanson suédoise est sympathique avec une mise en scène minimaliste, un beau grain de voix un chouïa rocailleux à la Bonnie Tyler, et des paroles touchantes sans être trop guimauve. A mon avis, ça peut viser un top 5, mais il manque un petit quelque chose pour aller plus haaauuut, comme dirait Tina Arena.

: La chanson Hold me Closer va remporter l'Eurovision 2022!

: C'est aussi un de mes coups de cœur de la soirée ! Je vous en parlerai plus en détail un peu plus tard :-)

: Moi je suis à fond pour l'Estonie . Allez Stefan !!

: 25 songs, 12 languages, 1 winner! 🏆 Are you ready for #EUROVISION 2022?!!!!🇨🇿🇷🇴🇵🇹🇫🇮🇨🇭🇫🇷🇳🇴🇦🇲🇮🇹🇪🇸🇳🇱🇺🇦🇩🇪🇱🇹🇦🇿🇧🇪🇬🇷🇮🇸🇲🇩🇸🇪🇦🇺🇬🇧🇵🇱🇷🇸🇪🇪 https://t.co/XwPAgUcQ37



: @Hélène On passe au début, en sixième position. J'en profite pour vous glisser l'ordre de passage (si vous êtes sur téléphone, j'espère que vous avez de bons yeux).

: Bonsoir Pierre. On passe quand parmi les 25 pays ? Au début ou à la fin ? En espérant que ça tombe pendant la mi temps du multiplex de Ligue 1 que mon mari et mes enfants vont suivre..

: Bonsoir. Je ne comprends pas la dernière place de l'Allemagne dans les pronostics. La chanson est rythmée, un jeune chanteur qui interprète les émotions (la chanson évoque la nostalgie, le temps qui passe vite, les souvenirs oubliés), c'est dans l'ère du temps !!! Bref, tout ceci est politique et non musical.

: @gui Les bookmakers plaçaient la France en position d'outsider, autour de la 7e place en février, puis Alvan & Ahez ont lentement dégringolé pour se retrouver ce matin à la 18e place chez les bookmakers. Petite consolation : on ne pourra pas faire pire que les Allemands qui semblent condamnés à la dernière place.

: Bonjour, quels sont les pronostics pour l'Eurovision ? Combien est classée la France ?Merci, bonne soirée !

: Si vous n’avez pas regardé les demi-finales, vous avez aussi loupé la prestation trop choupi des petits Slovènes de LPS (Last Pizza Slice) qui ont l’air de sortir du cours de latin de madame Roglic, en 3e B du collège Tadej-Pogacar de Ljubljana. C’était un de mes coups de cœur du début de semaine, mais on ne peut pas gagner le Tour de France et l’Eurovision, quand même. Il faut en laisser pour les autres.











: Référence à Merlin l'enchanteur, Pierre...!!! Selon la légende, Merlin fût engendré pour moitié par le diable, et après ça diverge, certaine légende parlant d'une mère humaine, d'autre, qu'il serait issue de la boue, d'une partie de la nature dont les druides s'inspirent pour leurs rituels.

: @Kal-El Figurez-vous que "Fulenn" veut précisément dire "étincelle". Tout le mal qu'on leur souhaite sera de mettre le feu à la scène de Turin ce soir.

: Bonsoir Pierre, Fulenn D'Alvan, c'est pas du Ch'ti pour dire " fou d'l'essence dans le Van"...?? Chercherions pas à mettre eul feu dans l'chnord ché breton??

: Histoire de vous chauffer la voix avant la finale, je vais profiter de ce live pour vous présenter les meilleurs morceaux qui n'ont pas passé le cut des demies. Si France Télévisions avait demandé à mes collègues du pôle environnement de présenter une chanson (coucou Thomas Baïetto, Camille Adaoust et Marie-Adélaïde Scigacz), ça aurait certainement été quelque chose dans le goût du groupe letton Citi Zeni, Eat your salad, où il est question de véganisme de manière assez décomplexée. Kitschouille sur la forme, la chanson arrive sans doute cinq ou dix ans trop tard.









: 18 heures et des briquettes ! Faisons le point sur l'actualité de ce samedi soir. Le point sur l'actualité sera (un peu) en breton en hommage à Alvan & Ahez, nos représentants à l'Eurovision.



Kenavo Toulouse ! Le champion d'Europe prend la porte de la Champions Cup dès les demi-finales, après avoir été concassé par le Leinster à Dublin (40-17).



• La Finlande a demandé à rejoindre l'Otan, au grand dam de la Russie qui y voit une atteinte à la sécurité de son territoire. En représailles, Moscou a coupé ses livraisons de courant au pays scandinave. Les dernières infos sur le conflit sont à retrouver dans notre direct.



Fulenn Metal Jacket pour Alvan & Ahez, les représentants français (et bretons) de l'Eurovision. La grande finale sera à suivre dans notre direct dès 21 heures ! D'ici là, on bosse son "Lalalalalaleno lalelalalo" et on lit notre article sur les relations Ukraine-Russie au prisme du concours de la chanson.



• Jean Castex, dont la démission de Matignon n'est plus qu'une question de jours, dit "Trugarez" à Emmanuel Macron pour ses deux ans au poste de Premier ministre : "Je m'y suis plu énormément."

: TODAY, HINIU, LET'S VOTE FOR ALVAN & AHEZ, VOTOMP EVIT ALVAN HAG AHEZ ! Déanaimis votàil ar son Alvan agus Ahez !(Comme on me l'a signalé, cet appel à voter concerne donc au moins vous, nos soeurs et frères d'Irlande, mais aussi tous les peuples minorisés, ça fait beaucoup)

: VOTONS POUR ALVAN ET AHEZ, VOTOMP EVIT ALVAN HAG AHEZ !Il est évident que cela donne une chance à notre langue, à notre culture, à notre identité de ne pas mourir, à la diversité des cultures, des pensées de se perpétuer, à la créativité humaine de ne pas se tarir !

: Le légendaire musicien breton Alan Stivell appelle à voter pour le groupe tricolore ce soir (même si on rappelle que les Français installés en France ne peuvent pas voter pour leur candidat national).











: Ouais, mais c'est quoi, la traduction de "Lalalalalaleno lalelalalo" ? Le mystère reste entier.

: Et la poésie, Pierre ? Et l'imagination ? Embrasement, fête et boue ? Ce n'est pas cryptique, c'est lumineux, au contraire ! La fête peut très bien être boueuse et s'embraser tout en même temps ! On est en Bretagne, que diable ! Qui n'a jamais participé à un fest noz en plein champ sous la pluie ne sait pas ce qu'est le vrai bonheur !

: J'adore vos analyses de la chanson Fulenn d'Alvan & Ahez. Continuez !