Après l'annulation de son concert, l’inquiétude monte sur la participation de La Zarra à l’Eurovision 2023

Choisie pour être la représentante de la France à l’Eurovision 2023, La Zarra a annulé un concert samedi soir "suite à un problème personnel". L’inquiétude monte après qu’elle ait annoncé au journal Le Parisien avoir perdu sa voix "pendant 6 mois".

La chanteuse québécoise La Zarra révélée par son hit Tu t'en iras en 2021, est la candidate sélectionnée pour représenter la France à l’Eurovision 2023, sans passer par un vote d'un jury et du public comme ces dernières années.

La cheffe de la délégation française à l'Eurovision Alexandra Redde-Amiel, avait appuyé ce choix lors de l’annonce officielle en janvier 2023 : " En tant que directrice des divertissements, je rencontre beaucoup d'artistes tout le temps et, il y a deux ans, j'ai rencontré La Zarra, en adéquation avec ce que je recherche pour l'Eurovision."

Des soucis de voix

La Zarra a annulé samedi 15 avril sa présence à l’Eurovision in Concert qui rassemble 29 participants de l’Eurovision. Cette pré-cérémonie traditionnelle avait lieu à Amsterdam et rassemblait plus de 5000 fans.

Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour tous vos messages d’amour et de soutien reçu depuis hier soir❤️

J’aurais tellement aimé être avec vous tous, mais parfois la vie en décide autrement.

Je vais donc avoir besoin de quelques jours pour gérer ces moments difficiles. Ces… — La Zarra (@LaZarra_) April 16, 2023

La Zarra n’a pas précisé les raisons de son annulation, évoquant un " problème personnel" dans un communiqué publié sur Instagram et Twitter. Elle a assuré " avoir besoin de quelques jours pour gérer ces moments difficiles", en précisant l'importance de conserver des " moments d’intimité." Sa présence à l’Eurovision le 13 mai prochain à Liverpool au Royaume-Uni, est maintenue. Son passage dans l’émission Télé-Matin prévu mardi 18 avril sur France 2, est en revanche reporté à une date inconnue.

Le journal Le Parisien a révélé dimanche 16 avril que La Zarra avait perdu sa voix "pendant 6 mois." La chanteuse a néanmoins précisé aller " mieux depuis seulement trois semaines." Elle a expliqué ces inquiétudes au journal : " Je ne vais pas mentir j’ai des hauts et des bas par rapport au concours. Parfois je me dis que je vais gagner et d’autre fois que c’est trop. Mais je suis là pour faire le mieux possible."

Une chambre d’hôtel sale

Le Parisien évoque aussi une story Instagram, dans laquelle La Zarra dénonçait l’état de sa chambre d’hôtel dans la capitale hollandaise où elle a passé la nuit : " Vraiment je vous aime à la folie parce que dormir dans une chambre qui sent la moisissure quand tu as une voix aussi merveilleuse que la mienne… Comment dire, j’ai lavé ma chambre à l’eau de javel moi-même tellement c’était sale. Y’a même des oreillers avec des taches de sang ! C’est très gai tout ça."

En janvier, La Zarra confiait, à l’AFP déjà des incertitudes avant l’annonce de sa participation au concours de l'Eurovision : " Ces dernières années, je n'étais pas prête, j'écrivais mon premier album ("Traîtrise", sorti fin 2021) et je ne me voyais pas défendre la France, ce grand pays. Aujourd'hui, j'ai plus confiance en moi et je suis entourée d'une équipe motivée."

La France n’a pas gagné le concours de l’Eurovision depuis la chanteuse Marie Myriam, qui a décrochée la dernière victoire française à l'Eurovision en 1977 avec L'enfant et l'oiseau.