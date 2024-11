En Grande-Bretagne, des fans d'Oasis escroqués sur les réseaux sociaux en achetant des billets pour leurs concerts

Les fans britanniques d'Oasis, déjà ulcérés par les prix exorbitants des billets pour la tournée de reformation du célèbre groupe de rock, ont aussi été victimes de nombreuses escroqueries aux faux tickets sur les réseaux sociaux, en particulier sur Facebook, prévient mardi la banque Lloyds.

"Il y a eu des centaines de réclamations pour fraude aux billets au cours du mois qui a suivi l'annonce de la reformation" du groupe, a indiqué la banque dans un communiqué, et environ 70% de ces escroqueries aux tickets de concert concernent des fans d'Oasis.

Fausse publicité

Les frères Liam et Noel Gallagher, quinze ans après leur séparation fracassante, ont annoncé fin août leur intention de reformer leur groupe mythique pour une tournée l'été prochain. Dans plus de 90% des cas, "les arnaques commencent par une fausse publicité ou une publication sur les réseaux sociaux, en grande majorité sur Facebook", a détaillé la Lloyds, plus grand réseau d'agences bancaires du Royaume-Uni, et les victimes ont entre 35 et 44 ans.

Une fois le paiement effectué, pas de billet, "les escrocs s'évanouissent dans la nature", poursuit la Lloyds, qui prévient que "les arnaques se produisent souvent en deux vagues : d'abord lorsque les billets sont mis en vente, puis à l'approche de la date de l'événement".

Plus de 400 euros perdus pour les victimes

Les victimes ont perdu en moyenne 346 livres (412 euros) et jusqu'à 1.000 livres (1.192 euros) dans certains cas. Les billets sont vendus "souvent en violation des règles des plateformes elles-mêmes", mais cela "souligne l'importance pour ces entreprises de prendre des mesures plus énergiques pour lutter contre les escroqueries", affirme Liz Ziegler, directrice de la prévention des fraudes à la Lloyds.

"Nous investissons continuellement dans la protection contre la fraude sur nos plateformes et nous conseillons à notre communauté de signaler immédiatement toute escroquerie afin que nous puissions prendre des mesures", réagit Meta, maison-mère de Facebook, dans une déclaration transmise à l'AFP.

Un programme de lutte contre la fraude

Le géant californien précise avoir récemment lancé un programme pilote d'échange réciproque de renseignements sur la fraude "conçu pour permettre aux banques de partager des informations - notamment sur les escroqueries aux billets".

Le 31 août, les fans d'Oasis se sont rués pour acheter des places pour les concerts, se heurtant à des listes d'attente interminables et des dysfonctionnements sur les sites officiels de vente, notamment Ticketmaster, géant de la vente de billets.

Après cette journée chaotique, l'autorité britannique de la concurrence a ouvert une enquête en septembre contre Ticketmaster sur sa pratique d'une "tarification dynamique", qui a fait flamber le prix des billets bien au-delà des tarifs initialement affichés.

Et fin octobre, les organisateurs de la tournée ont indiqué qu'ils allaient annuler des billets achetés sur des sites de revente non officiels, ce qui pourrait concerner des milliers de fans.