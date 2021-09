Elton John à Paris, Billie Eilish à New-York : une galaxie de stars mobilisées pour la planète

Elton John pour une apparition-évènement à Paris, Stevie Wonder à Los Angeles ou Billie Eilish à New York : une pléiade de mégastars se produit en concert ce samedi dans le monde, au chevet d'une planète menacée, sous l'égide de l'ONG Global Citizen.

Elton John à Paris avant de subir une opération de la hanche, Stevie Wonder à Los Angeles ou Billie Eilish à New York : une pluie de mégastars s'est donné rendez-vous en concert ce samedi 25 septembre dans le monde, au chevet d'une planète menacée, sous l'égide de l'ONG Global Citizen. A Paris, au Champ-de-Mars (à partir de 17h30), il y aura donc deux monuments réunis : La Tour Eiffel et Elton John, qui a maintenu sa présence avant d'être opéré, intervention qui entraînera un nouveau report de sa tournée mondiale d'adieu.

20 000 spectateurs attendus

"Je ne veux pas laisser tomber une organisation caritative", a exposé récemment l'interprète de I'm Still Standing dans un communiqué. "Il s'agit de cinq chansons, c'est un travail physique très différent de celui qui consiste à jouer pendant près de trois heures chaque soir en tournée et à voyager de nuit de pays en pays", a poursuivi Sir Elton, 74 ans. "Après cela, je subirai l'intervention chirurgicale qui me permettra de reprendre la tournée en janvier 2022 à la Nouvelle-Orléans".

L'interprète de Rocket Man partagera la scène dans la capitale française avec d'autres stars telles Ed Sheeran, les Black Eyed Peas, Christine and the Queens ou encore Måneskin. Les vainqueurs de l'Eurovision, initialement programmés à Londres, ont posté des images de leur répétition, avec la Dame de Fer en arrière plan de la scène. DJ Snake, annoncé au départ, n'est en revanche plus à l'affiche.

Près de 20.000 spectateurs sont attendus à Paris sur le Champ-de-Mars. Tous les billets - gratuits - ont été distribués, selon l'organisation. Pour les obtenir, il suffisait de s'inscrire sur le site de Global Citizen et de soutenir l'action de l'ONG en signant des pétitions ou en partageant des messages sur les réseaux sociaux destinés à faire pression sur les grands de ce monde. Les thèmes ciblés sont "le changement climatique, l'équité en matière de vaccins et la famine", selon les organisateurs.

Le "Live Aid" comme modèle

Comme pour le Live Aid, show caritatif donné en 1985 depuis plusieurs villes du monde à l'initiative alors de Bob Geldof pour lutter contre la famine en Ethiopie (et auquel participait déjà Elton John), des shows sont programmés dans d'autres mégalopoles. A New York, à Central Park, il y aura aussi Coldplay, Jennifer Lopez ou Lizzo. Le Greek Theatre de Los Angeles accueillera également Adam Lambert, Demi Lovato ou encore ONEREPUBLIC. Du côté des carrés VIP, le Prince Harry et Meghan sont annoncés à Central Park.

Des performances TV seront aussi diffusées, telles celles d'Andrea Bocelli depuis la Toscane ou BTS depuis Séoul. Les prestations seront visibles sur Apple Music, Apple TV App, YouTube, Twitter, ainsi que via différents diffuseurs (TF1/TMC en France, TV Azteca au Mexique, la BBC au Royaume-Uni, ABC, ABC News Live, iHeartRadio, Hulu, The Roku Channel, FX et Time aux États-Unis, etc.).

Derrière cet événement se trouve Global Citizen, ONG qui se décrit comme un "mouvement de citoyens engagés". C'est le bébé de Hugh Evans, un Australien "prodige dans le monde de la philanthropie", selon le New York Times. Global Citizen est coutumier des grands rendez-vous, comme son "Vax Live" au printemps à Los Angeles, concert en faveur de la vaccination contre le Covid-19 (et contre la désinformation). Jennifer Lopez ou les Foo Fighters étaient sur scène tandis que le président américain Joe Biden, le pape, les acteurs Ben Affleck ou Sean Penn livraient des messages vidéo.