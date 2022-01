Yonne : une rave party en cours rassemble 1 500 fêtards, un important dispositif de gendarmerie sur place

Environ 1 500 personnes sont réunis dans une ancienne usine de Saint-Florentin, dans l'Yonne, ce 1er janvier 2022, pour fêter le Nouvel An. Les fêtards sont arrivés juste avant minuit.

Une rave party est en cours samedi 1er janvier dans une ancienne usine de Saint-Florentin, dans l’Yonne, rapporte France Bleu Auxerre. 1 500 fêtards sont rassemblés pour fêter le Nouvel An. précise la préfecture de l’Yonne dans un communiqué ce samedi en milieu de matinée. "Pour préserver l'ordre public et la santé publique, ce rassemblement doit prendre fin", insiste le préfet qui a pris un arrêté interdisant ces rassemblements non déclarés.

Les fêtards se sont réunis sur un parking d'un centre commercial à Migennes avant de rejoindre le site de l’ancienne usine de fabrication d’extincteurs Sicli, située dans la zone industrielle de la Saunière. "Environ 500 véhicules occupent de manière illégale la partie extérieure d’un site industriel", précise la préfecture qui a ouvert un centre opérationnel départemental.

Un important dispositif de gendarmerie est sur place depuis minuit, pour sécuriser les abords du site et les axes de circulation. "Un périmètre de sécurité a été installé et des contrôles alcoolémie et stupéfiants sont en cours", poursuit la préfecture.

Le préfet qui "condamne fermement" cette "free party" est en lien avec le procureur de la République pour qu’une enquête soit ouverte pour "organisation illicite d’un rassemblement festif à caractère musical".