Le show de David Guetta applaudi samedi soir par 30 000 personnes à Chambord malgré la pluie

Près de 30 000 personnes étaient réunies samedi 29 juin au soir au château de Chambord (Loir-et-Cher) pour assister au show du DJ vedette David Guetta. Il se produisait dans le cadre de la troisième édition du festival Chambord Live, après Sting en 2022 et Imagine Dragons en septembre.

Peu après 22h, le DJ de 56 ans démarre son show avec ses tubes dont Sexy Bitch, Memories ou encore Satisfaction, un remix de Benny Benassi, avec des effets visuels et pyrotechniques impressionnants, suscitant l'enthousiasme de la foule. Mais vers 23h00, la pluie fait son apparition, et le public est contraint de sortir parapluies et imperméables.

Un peu plus tard, la pluie provoque une panne d'une des deux platines du DJ, qui continue malgré tout : "C'est pas ça qui va nous arrêter !", lance-t-il à la foule qui dégouline mais reste fervente. Le show, long d'1h45, s'est conclu autour de minuit par un feu d'artifice.

"Partager un moment de bonheur"

Avant le spectacle, le DJ, qui revenait d'une série de dates à Ibiza, avait confié son impatience de se produire dans le cadre si spécial du château de Chambord. "A chaque fois que je joue en France, j'éprouve une émotion particulière. Je tremble comme si c'était mon premier concert. Ici, le château est incroyable. Je viens de monter l'escalier à double révolution dessiné par Léonard de Vinci. C'est très émouvant. Être ici nous donne tous de l'énergie de la positivité. Je veux que les gens partagent avec moi un vrai moment de bonheur !", a-t-il déclaré à l'AFP.

Le show du DJ star David Guetta au château de Chambord, dans le cadre du festival Chambord Live, samedi 29 juin 2024. (GUILLAUME SOUVANT / AFP)

"Des spectateurs ont fait des milliers de kilomètres pour venir au concert. Ça me touche énormément. Ma musique a accompagné des moments de bonheur de beaucoup de gens. Marquer, même de manière anecdotique des moments de vie, pour un artiste, c'est une récompense merveilleuse", a-t-il dit.

"A Chambord, comme ailleurs, je réunis des fans qui me suivent depuis 22 ans. Mais mon coeur de public a entre 18 et 22 ans. Le miracle, c'est que ma musique continue de parler aux jeunes", a-t-il estimé.

Prêts à tout pour voir leur idole

Casquette bleue vissée sur la tête, Dorothée s'était installée en face de la scène. Cette secrétaire dans un service d'aide à domicile, âgée de 41 ans, a fait le déplacement depuis Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) avec sa fille de 16 ans. "Nous sommes parties après ma journée de travail vendredi. Nous avons dormi cette nuit dans la voiture. Après le concert, nous ferons de même!", sourit la maman, soulignant que "La musique de David Guetta représente les moments heureux de notre vie".

De son côté, Léandre, 24 ans, étudiant à Cambrai (Nord), se pressait vers les barrières pour être au plus près de son idole. "D'être là, j'en pleurerai presque!", lâche ce fan de 24 ans, qui a pourtant déjà applaudi le DJ en live huit fois. "Je suis fan depuis l'âge de mes 8 ans. J'ai tous ses albums." Ses parents lui ont offert une place à 133 euros. Ils ont aussi réservé deux nuits d'hôtel à Blois afin de rester sur place et visiter les alentours.

David Guetta s'est par ailleurs étonné auprès du correspondant de l'AFP de ne pas avoir été appelé pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui aura lieu le 26 juillet sur la Seine à Paris.

"Je n'ai pas du tout compris. Au niveau mondial, je suis toujours entre le 4e et le 15e artiste le plus écouté dans le monde, pas DJ artiste. Pour vous donner une idée, Beyoncé doit être 40e ou 50e. Mais personne ne m'a appelé. Et pourtant je suis Français et j'adore la France. C'est comme ça !", a-t-il ajouté.