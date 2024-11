Le duo français Justice doublement nommé aux Grammy Awards 2025

Lors de la publication, vendredi 8 novembre, des nominations à la prochaine cérémonie des Grammy Awards qui aura lieu le 2 février 2025 à Los Angeles, la présence de Justice est passée un peu inaperçue face au déferlement de gros noms de la pop dans les catégories reines, et en particulier ceux des artistes féminines, telles Beyoncé, Taylor Swift, Billie Eilish, Charlie XCX ou Chappell Roan.

Pourtant, le duo parisien est nommé pour deux Grammy Awards : celui du Meilleur album Dance/Electronique pour Hyperdrama, l’excellent 4e album du duo paru en avril, et pour le Meilleur morceau Dance/Electronique avec leur tube Neverender, orné de la voix de Kevin Parker de Tame Impala.

Dans la catégorie Meilleur album de musique Dance/Electronique, Hyperdrama de Justice sera opposé à Brat de Charlie XCX, Three de Four Tet, Timeless de Kaytranada et Telos de Zedd.

Pour le Meilleur morceau de musique Dance / Electronique, les Français boxeront avec Disclosure (She’s Gone, Dance On), Four Tet (Love), Fred Again… and Baby Keem (Leavemealone) et Kaytranada Feat.Childish Gambino (Witchy).

Un mini-documentaire mis en ligne par le festival Coachella

Dommage que Justice n’ait pas été nommé pour le Meilleur concert de l’année, parce que leur show explosif a bluffé les spectateurs partout où ils sont passés depuis le début de leur tournée au festival Coachella en avril dernier, aussi bien dans les festivals européens cet été que durant leur chevauchée américaine à guichets fermés.

Coachella a justement publié il y a huit jours un petit documentaire de huit minutes (ci-dessus) sur leurs différentes prestations à ce festival californien, sans doute le plus prisé du circuit mondial. Xavier de Rosnay et Gaspard Augé en sont des habitués puisqu’ils y ont notamment donné le tout premier concert de leur vie, en 2007, avant d’y rejouer en 2012, en 2017 puis en 2024.

La semaine passée au NRJ Music Awards, Justice a remporté l’Award de la Meilleure tournée française internationale. Une tournée qui passe à domicile en fin d’année, les 17 et 18 décembre 2024 à l’Accor Arena de Paris-Bercy, où ils sont attendus de pied ferme, à guichets fermés.