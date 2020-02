Le DJ et producteur anglais Andrew Weatherall, figure de l'acid-house, est mort à l'âge de 56 ans

Figure clé de la scène acid-house et producteur de l'album majeur de Primal Scream "Screamadelica", Andrew Weatherall est mort lundi à Londres d'une embolie pulmonaire.

Le célèbre DJ, remixeur et producteur anglais Andrew Weatherall est mort lundi 17 février 2020 à l'âge de 56 ans, d'une embolie pulmonaire. Selon un communiqué de son management, Andrew Weatherall a rendu son dernier souffle lundi matin, à l'hôpital Whipp Cross de Londres, où il était traité. "Malheureusement, le caillot de sang a atteint son coeur. Sa mort a été rapide et paisible", précise le management.

Figure clé de la scène acid-house

Venu de la scène post-punk, Andrew Weatherall s'était fait connaitre à la fin des années 80 avec un remix club impérissable de Hallelujah des Happy Mondays réalisé en collaboration avec Paul Oakenfold.





Il était devenu au même moment à Londres un DJ majeur de la scène acid-house (la musique des rave-parties) qu'il a largement aidée à populariser.



Officiant sous d'innombrables pseudos, de Audray Witherspoon à Lord Sabre ou The Chairman and The Major, il avait monté le groupe The Sabres of Paradise en 1993 et fondé un label du même nom. En 1996 il avait ensuite monté le groupe Two Lone Swordsmen en tandem avec Keith Tenniswood, signé chez Warp.

Producteur de Primal Scream et remixeur prolifique

Il est surtout connu pour avoir produit dès 1991 l'un des albums clés des années 90, le Screamadelica de Primal Scream, auquel il avait apporté la touche euphorique des été libres d'Ibiza.







Son premier remix des Happy Mondays a été suivi par beaucoup d'autres, notamment pour New Order, Primal Scream, Björk, Galliano, My Bloody Valentine, Spiritualized, Leftfield, Siouxsie Sioux ou Saint Etienne.





Un festival à Carcassonne

En 2013, il avait créé son propre festival dans le sud de la France, le Convenanza à Caracassonne, programmant dans la cour du château des artistes comme The Limiñanas ou Red Axes. L'édition 2020, prévue les 25 et 26 septembre 2020, est d'ores et déjà complète.



De nombreux artistes ont commencé à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux, à commencer par le DJ Dave Haslam qui officiait durant l'époque acid-house au mythique club l'Haçienda de Manchester, qui l'a qualifié de "l'un des gars les plus grands, les plus adorables et les plus drôles que j'ai jamais rencontrés".

I can't believe I am writing this.#RIP Andrew Weatherall



(6 April 1963 - 17 February 2020)



One of the greatest, sweetest, funniest guys I've ever met. pic.twitter.com/hXKR02k850 — Dave Haslam (@Mr_Dave_Haslam) February 17, 2020



Tim Burgess des Charlatans et Irvine Welsh, l'auteur du roman Trainspotting lui ont aussi rendu hommage, ce dernier évoquant "l'une des personnes les plus talentueuses que j'ai jamais connues".