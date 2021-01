Le concours Transfo du Mans ouvre son arène à quatre groupes électro-pop pour une battle virtuelle

Au Mans, le concours musical du Transfo prend une forme bien particulière.

Cet événement qui se tient chaque année met en compétition des artistes lors d'une soirée de concerts face à un public. Cette année, avec la fermeture des salles de spectacle en raison de l'épidémie de Covid-19, les organisateurs ont dû trouver une solution. Des concerts sont enregistrés pour pouvoir les diffuser sur les réseaux sociaux. Jury et spectateurs pourront ainsi voter en ligne.

Quatre candidats s'affrontent dans cette battle virtuelle, parmi eux, le groupe Véronique Samsung. Un duo de musique électronique improvisée, utilisant un matériel réduit et mobile et sans informatique.

Le digital en attendant le retour du public

À l'image de leur nom, Véronique Samsung (petit clin d'oeil à la chanteuse Véronique Sanson) mixe les instruments vintage et le son hardware. Leur projet fait résonner les musiques électroniques dans des environnements ruraux dont ils sont originaires. Habituellement, c'est en public et en direct qu'ils réalisent le séquençage et l'échantillonnage de leurs titres. Jouer à distance pour un jury et des spectateurs qui les jugeront, c'est en quelque sorte une première. "On dépend de l'énergie dégagée par le public pour faire nos morceaux, on a une musique qui se destine aux clubs mais là, on prend notre mal en patience, on n'a pas le choix et c'est une super solution bis", assurent les deux musiciens.



Les organisateurs espèrent rapidement retrouver une forme plus interactive et chaleureuse que procure la musique en live. "Pour les artistes, c'est aussi un moyen de s'exprimer sur scène mais ça n'est pas possible de se maintenir économiquement avec ce type d'événements digitalisés", souligne Élisa Guerch, co-organisatrice du concours Le Transfo.





Dénicheur de talents

En face de Véronique Samsung, trois autres groupes sont montés sur le ring. Parmi eux, Royal Casino, un quatuor pittoresque indie pop teinté de rock progressif, Nuit Gaby, une curieuse machine à voyager dans le temps et le live band Foams. Depuis sept ans, le Transfo s'affiche comme le tremplin musical qui propulse des artistes du Mans et de sa région. Des rencontres qui visent à détecter, valoriser et développer une large gamme de pratiques amateurs musicales éclectiques. Le gagnant de l'édition 2021 bénéficiera d'un accompagnement à 360°. Les résultats de l'édition 2021 seront annoncés le 29 janvier.