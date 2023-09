La Techno Parade fête ses 25 ans samedi à Paris : où, quand, pourquoi, tout ce qu’il faut savoir sur l'événement

La Techno Parade souffle ses 25 bougies samedi 23 septembre à Paris. Parcours, horaires, revendications, after party : Franceinfo Culture fait le point, avec les précisions du président de Technopol qui organise l'événement.

Déjà 25 ans que se déroule chaque année (exceptée la période de pandémie) à Paris la Techno Parade, vitrine française et revendicative des musiques électroniques. Née en 1998, sur le modèle de la Love Parade de Berlin, sous l’impulsion du ministre de la Culture de l’époque Jack Lang, la première Techno Parade s’était conclue par une rave party géante avec 200 000 personnes place de la Nation. Samedi 23 septembre, les organisateurs et organistarices espèrent attirer 400 000 personnes, dont un large public venu de l’international, pour cette édition historique qui marque 25 années de combat pour la préservation de la culture des musiques électroniques. Pas de mot d’ordre ou de parrain officiel cette fois : "le sujet unique ce sont les 25 ans", souligne Tommy Vaudecranne, le président de Technopol, l'association organisatrice de l’évènement.

Une Techno Parade pour qui et pourquoi ?

La Techno Parade, c’est "un des poumons pour vivre un moment de fête gratuite, libre, ouverte à toutes et tous, sans discrimination d’âge, d’origine sociale ou autre, dans le respect des uns et des autres", résume Tommy Vaudecranne, président de Technopol. "Je pense que c’est important aujourd’hui qu’existent ces espaces de liberté pour que les gens puissent accéder à la culture sans qu’on parle d’argent, notamment en ce moment avec les questions d’inflation." Le plus beau cadeau pour les 25 ans ? "Qu’il fasse beau", espère Tommy Vaudecranne, et "voir le sourire sur les visages des gens qui dansent derrière les chars. C’est un moment de partage et plus on sera, mieux ce sera."



Quelles revendications ?

Depuis sa création, la Techno Parade défend la culture techno et revendique "un accès à une fête plus libre". Cette année encore, elle réclame une meilleure considération en France des musiques électroniques et une équité de traitement pour les actrices et acteurs des musiques électroniques de la part des autorités et des institutions. Elle demande également la création de zones d’accueil adaptées pour les évènements et festivals de musiques électroniques et l’adaptation du "décret son" aux spécificités de ces musiques, et notamment certaines fréquences propres à ce mouvement.



Quel est le parcours 2023 ?

Rendez-vous samedi dès midi Place de la Bastille pour 3 heures de dancefloor, puis départ du cortège à 15 heures en direction de la Place de la République en passant par le boulevard Beaumarchais, le boulevard des Filles du Calvaire et le boulevard du Temple. Le parcours emprunte ensuite le boulevard Voltaire en direction de la Place de la Nation où l’arrivée est prévue en début de soirée avec une coupure du son à 19 heures précises.



Quels sont les principaux chars et DJ ?

Seize chars (contre une dizaine en temps normal) sur lesquels se relaieront des dizaines de DJ ont prévu de sillonner les rues de la capitale pour ambiancer ce 25e anniversaire. On remarque notamment le char de Heretik System, pilier de la scène underground et acteur historique de la free party, celui du festival du sud Family Piknik, qui organise aussi l’after party de la Techno Parade cette année, mais aussi celui du collectif d’artistes toulousain Plein Phare, de la soirée lyonnaise NOGENDER et celui de Projet44 qui regroupe plusieurs collectifs lancés par un club nantais.



Du côté des DJ, difficile de citer la centaine d'artistes annoncés, souvent underground ou sous pseudos fantaisistes, mais on remarque néanmoins Popof (sur le char Heretik System), Maud Geffray, prix de la meilleure B.O. pour Split au festival Séries Mania en B2B avec RAG, DJ et directrice artistique du collectif queer et féministe Barbi(e)turix (sur le char Sacem x Adami), Tom Pooks et Kiko (sur le char Family Piknik) ou encore S3A (sur le char Haribo).

Combien coûte un char ?

Nous avons posé la question au président de Technopol. "Chacun se mobilise comme il peut. Tout dépend si vous avez le matériel ou pas. Certains se débrouillent seuls et font leur char eux-mêmes pour un prix assez bas en trouvant un copain qui a un camion, un autre qui a du son", détaille Tommy Vaudecranne. "Et puis il y a ceux qui veulent le faire construire, et là ça tourne autour de 10 000 à 20 000 euros, voire plus pour certaines marques qui veulent quelque chose de plus sophistiqué. D’autres y arrivent en faisant du crowdfunding. Aujourd’hui, c’est clairement un gros budget pour une organisation de taille moyenne qui programme des évènements. Ce qui est bien, c’est que chaque année on a un renouvellement, avec de nouveaux collectifs qui nous rejoignent. De leur côté, cela leur permet de gagner en visibilité tout en montrant qu’ils se professionnalisent."

Où se déroule l’after party ?

"Nous avons cette année un bel évènement de clôture qui se déroule samedi et dimanche au Parc de La Villette, un magnifique endroit sous le périphérique qui peut accueillir 3 500 personnes", se félicite le président de Technopol. "Ces deux jours de fête sont organisés par le festival Family Piknik. C’est quelque chose qu’on n’a pas eu depuis un moment et on est content de s’associer à un festival venu du sud de la France". Samedi 23 septembre de 18h à 00h30 et dimanche 24 de 14h à 00h30 une quinzaine de DJ vont se relayer aux platines du Périphérique. Programme détaillé, tarifs et billetterie par ici.