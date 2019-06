Après la mort de Philippe Zdar, hommage en 12 titres à ce sorcier du son

Philippe "Zdar" Cerbonesci, figure majeure de la "French touch" électronique et producteur de renom international, est mort accidentellement mercredi soir. Pour se souvenir de cette personnalité solaire et érudite, voici quelques unes de ses plus belles compositions sous les noms de Motorbass, La Funk Mob et Cassius.

MOTORBASS

En 1996, Philippe "Zdar" Cerboneschi et Etienne de Crécy publient Pansoul, le seul et unique album de Motorbass. Un mélange foisonnant et très audacieux de toutes leurs influences, hip-hop, house et funk. Classique instantané, ce disque est rapidement devenu culte et l'est toujours (on ne le trouve pas sur les plateformes de streaming). En attirant l'attention internationale, il va être essentiel pour ce qui va devenir la fameuse "french touch" emmenée ensuite par Daft Punk.



Motorbass Les Ondes (1996)





Motorbass Fabulous (1996)



LA FUNK MOB

Cinq ans après leur rencontre au studio +XXX (Plus30) du producteur Dominique Blanc-Francard, et après avoir travaillé en commun sur le premier album de MC Solaar Qui sème le vent récolte le tempo, Philippe Zdar et son complice Hubert "Boombass" Blanc-Francard se mettent à l'abstract-hip-hop (le hip-hop instrumental dit trip hop à l'époque). Ils publient en 1994 et 1996 sur le label anglais Mo'Wax une série de maxis sous le nom de La Funk Mob, Tribulations extra-sensorielles et Fou les têtes en l'air.



La Funk Mob Ravers Suck our Sound





La Funk Mob La Doctoresse



CASSIUS

Les deux amis inséparables Philippe "Zdar" et Hubert "Boombass" commencent en 1999 à évoluer sous le nom de Cassius. Ils sortent d'abord 1999, un album house gorgé de grooves. C'est un succès.



Cassius Feeling For You (Album 1999)





Puis vient l'album Au Rêve en 2002, avec notamment le single The Sound of Violence une chanson sur un accouchement, perçue à tort par les Anglais comme une chanson sur le viol...



Cassius The Sound of Violence (Album Au Rêve)







L'album 15 Again paru en 2006 est précédé du single Toop Toop qui fait un malheur. Ce troisième album contient aussi un featuring de luxe de Pharrel Williams, alors producteur américain en vue mais pas encore superstar, sur Eye Water. Pourtant enlevé et amoureusement peaufiné, cet album n'aura pas le succès escompté. Se sentant incompris, Philippe Zdar, déjà producteur et mixeur à succès, envisage de jeter l'éponge de Cassius.



Cassius Toop Toop (album 15 Again)







Cassius Eye water featuring Pharell Williams (Album 15 Again)





En 2010, Cassius rejoint l'écurie Ed Banger, le label de Pedro Winter qui défend déjà Justice, Sebastian, Breakbot et Mr Oizo. "Zdar" et "Boombass" sortent alors le single I <3 U So et son clip innovant et viral. Le morceau sera samplé l'année suivante sur le projet Watch The Throne de Kanye West et Jay-Z (sur la chanson Why I Love You).



Cassius I <3 U So





Dix ans après le précédent album 15 Again, Cassius publie en 2016 son quatrième album Ibifornia, un disque hédoniste où ils tentent de réunir leur amour d'Ibiza, l'île espagnole où le disque a été conçu, et la Californie. Plusieurs invités sont au micro et en particulier Mike D des Beastie Boys (dont Philippe Zdar a produit l'ultime album avant la mort de Adam Yauch) et Chan Marshall de Cat Power (dont Philippe Zdar a aussi produit un album).



Cassius Go Up Featuring Cat Power et Pharrell Williams (Album Ibifornia)







C'est un vrai crève-coeur de l'écrire mais Cassius devait sortir son nouvel album ce vendredi. Il s'intitule Dreems et il s'agit d'un retour à la house music, leur grand amour. Un disque conçu comme un mix de Dj avec un début, un milieu et une fin et articulé autour du titre Fame sorti en 2017 sur une compilation Ed Banger.

Cassius Fame (version 2017, une autre version se trouve sur l'album Dreems)





Pour l'album Dreems, qui sort ce vendredi, Cassius se replonge dans l'euphorie de ses débuts pour fêter ses 20 ans de service et publie ce clip fourmillant d'images d'époque où l'on croise notamment les jeunes Pedro Winter et Laurent Garnier. "Avec la sortie de notre premier album 1999, nous avons écumé les clubs et les festivals qui poussaient partout comme de la mauvaise herbe", écrit le duo sous la vidéo. "Deux sacs à disques, un sampler, un clavier, quatre oreilles, quatre mains et deux copains. Le tout était de passer au moins deux heures dans un DJ booth bouillant, devant des garçons et des filles en nage, qui dansaient, et laissaient leurs téléphones au vestiaire." Voici donc "Trois minutes de souvenirs d’Ibiza à Tokyo, en passant par Liverpool et Manchester. Cassius in the house, 20 ans déjà". L'histoire s'est arrêtée brutalement ce mercredi soir. Cassius in the house pour l'éternité.



Cassius Rock Non Stop (album Dreems, 2019)