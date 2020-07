Ecoutez Lana Del Rey lire en musique un extrait de son album de poèmes "Violet Bent Backwards Over The Grass"

Le premier recueil de poèmes de la chanteuse américaine est attendu fin septembre. Il est accompagné d'un livre audio. Ecoutez-en le premier extrait : "LA Who Am I To Love You".

L'auteure de Born to Die sortira le 29 septembre son premier livre, un recueil de 14 poèmes, intitulé Violet Bent Backwards Over The Grass. Il sera accompagné quelques jours plus tard d'un livre audio dans lequel les compositions de Jack Antonoff, déjà producteur de l'album Norman Fucking Rockwell ! (dernier album de la chanteuse, sorti en 2019), accompagnera les textes lus par Lana Del Rey.

L'un des poèmes, LA Who Am I To Love You, vient d'être mis en accès gratuit sur les plateformes de streaming et sur YouTube. "I left my city for San Francisco", commence-t-elle sur quelques notes de piano. "L.A., I picked San Francisco because the man who doesn’t love me lives there/L.A., I’m pathetic but so are you/Can I come home now?”, implore-t-elle dans cette ode à Los Angeles.





Un recueil au profit des Indiens d'Amérique

Magnifiquement oralisé par Lana Del Rey, qui y fait part de son adoration pour la cité des anges et l'interpelle directement, ce titre mélancolique est une invitation à se plonger dans le recueil tout entier. La moitié des profits de ce livre seront reversés au Water Navajo Project, qui oeuvre à apporter eau et énergie solaire à 230 familles d'Indiens d'Amérique.



"En faisant un travail de reconnexion avec ma propre lignée j'ai été encouragée à me connecter avec la descendance de ce pays. C'est le sujet de l'album sur lequel je travaille, je voulais juste rendre hommage à un pays que j'aime tant, en faisant ma propre réparation", avait expliqué Lana Del Rey l'an dernier.

Ce recueil devrait être le premier d'une série, puisqu'un deuxième livre baptisé Behind the Iron Gates – Insights From an Institution, a déjà été annoncé par la chanteuse, qui a signé un contrat pour deux ouvrages chez l'éditeur Simon Schuster UK.

Violet Bent Backwards over the Grass, premier recueil de poèmes de Lana Del Rey. (Polydor)

Les titres de Violet Bent Backwards over the Grass:

1. LA Who Am I To Love You

2. The Land Of 1,000 Fires

3. Violet Bent Backwards Over The Grass

4. Past The Bushes Cypress Thriving

5. Salamander

6. Never To Heaven

7. SportCruiser

8. Tessa DiPietro

9. Quiet Waiter Blue Forever

10. What Happened When I Left You

11. Happy

12. My Bedroom Is A Sacred Place Now – There Are Children At The Foot Of My Bed

13. Paradise Is Very Fragile

14. Bare Feet On Linoleum