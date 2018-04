DIRECT. Les réactions et les hommages se multiplient après la mort de Jacques Higelin

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #HIGELIN

: Jacques Higelin disait en 2013 ne pas redouter la mort. "Comme disent les gens : 'j’espère qu’il ne t’arrivera rien'. Moi, j’espère qu’il m’arrivera plein de choses, avant de mourir, avant de partir, y compris la mort, qui doit être un instant incroyable, confiait-il, ajoutant avoir "ressenti ça deux fois", mais ne pas avoir voulu "déranger, pour ça". A lire ici.







(MAXPPP)



: Quelques conseils de lecture à l'heure du déjeuner :



Artiste fantasque et attachant, notre portrait du chanteur Jacques Higelin, mort ce matin.



• Notre article sur l'application Yuka qui vous mâche le travail en déchiffrant les étiquettes et en notant les aliments.



On vous explique pourquoi une "grève de la gratuité" semble impossible.

: Martine Aubry, François de Rugy, Olivier Faure, Florian Philippot... Les politiques rendent hommage sur Twitter au chanteur Jacques Higelin, mort ce matin.

: Cher Jacques Higelin, quelle tristesse de te voir partir. J'ai eu la chance de te voir sur scène il y a bien longtemps....la joie de vivre. Je pleure et ne t'oublierai pas.

: Salut Jacquot ! Trop tôt, bien sûr !...Nous avons partagé tellement de scènes et de folies avec toi !!!Toutes mes pensées à ta femme et tes si beaux enfants. Ils vont continuer et transmettre tout ce que tu leur a donné.

: Quelle tristesse ! Mes pensées vont à son fils Arthur que j'ai eu le bonheur de voir il y a 3 semaines !

: Il rejoint le cercle des chanteurs disparus trop tôt.

: Vous êtes très nombreux dans les commentaires à réagir à la mort du chanteur et poète Jacques Higelin.

: Jacques Higelin est mort ce matin à l'âge de 77 ans. Pionnier du rock français, ses chansons Pars, Champagne, Tombé du ciel ou encore Mona Lisa Klaxon sont restées dans les mémoires. Retour en images sur le parcours de cet artiste hors-pair :







(FRANCEINFO)