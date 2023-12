Accueil Culture Musique Direct Blackpink, BTS et autres stars de la Kpop à la conquête du monde : la déferlante K-Culture Article rédigé par France Info Radio France

Le Talk de franceinfo se penche sur le vague de la Kpop, k-culture coréenne qui traverse les continents. Boys bands, Blackpink, BTS, autant d’artistes et groupes venus de Corée du Sud qui viennent s’ancrer dans la culture mondiale, la France n’échappe pas au phénomène. Ludo Pauchant reçoit Savannah Truong, créatrice du concept store Kick Café à Paris, Simon Clair, auteur de “Corée, la K-Culture”, Lauréline Neel, productrice et animatrice de podcasts, animatrice de Kick Radio et Youliiane influenceur K-Pop.

