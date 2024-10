Des billets pour les concerts d'Oasis achetés sur des sites de revente non officiels vont être annulés

Les frères Liam et Noel Gallagher ont annoncé fin août reformer leur groupe mythique pour une tournée, quinze ans après leur séparation fracassante.

Les organisateurs de la tournée 2025 du groupe britannique Oasis, dont la reformation a provoqué un immense engouement, vont annuler des billets achetés sur des sites de revente non officiels, ce qui pourrait concerner des milliers de fans, ont-ils indiqué lundi 28 octobre 2024.

Les frères Liam et Noel Gallagher ont annoncé fin août 2024 reformer leur groupe mythique pour une tournée, quinze ans après leur séparation fracassante. Le groupe, fondé en 1991, jouera l'été prochain à Manchester, leur ville d'origine, ainsi qu'à Cardiff, Londres, Édimbourg et Dublin. Ils feront ensuite une tournée aux États-Unis, au Canada et en Australie.

4% des billets se sont retrouvés sur ces sites

Les fans ont afflué le 31 août pour acheter des places pour les concerts, mais cette quête de billets a viré au chaos, avec des listes d'attente interminables et des dysfonctionnements des sites officiels de vente, notamment sur Ticketmaster, géant de la vente de billets.

Les fans avaient été prévenus que les tickets achetés sur les sites de revente non officiels pourraient être annulés. Selon les organisateurs, 4% des billets, soit des milliers de tickets, se sont retrouvés sur ces sites. "Les agences de billetterie Ticketmaster et See Tickets commenceront dans les prochaines semaines à annuler les billets qui n'auraient pas respecté les conditions générales de vente mises en place pour la tournée", a indiqué lundi un porte-parole des organisateurs. "L'examen des ventes de billets est en cours", a-t-il précisé.

"Les billets annulés seront remis en vente en temps voulu par l'intermédiaire de l'agence officielle Ticketmaster. De plus amples informations à ce sujet seront communiquées prochainement", a-t-il ajouté. "Toutes les parties impliquées dans la tournée continuent d'exhorter les fans à ne pas acheter de billets sur des sites non autorisés, car certains d'entre eux peuvent être frauduleux et d'autres sujets à l'annulation", a prévenu ce porte-parole.

Dès le 31 août, des tickets avaient atteint plusieurs centaines d'euros, voire milliers d'euros, sur des sites de revente non officiels. Par ailleurs, l'autorité britannique de la concurrence a ouvert une enquête contre Ticketmaster, pour avoir pratiqué "la tarification dynamique", qui a fait flamber le prix des billets bien au-delà des tarifs initialement affichés.