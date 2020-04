VIDEO. Découvrez les premières images de "Stardust", le film sur Bowie avec l’acteur Johnny Lynn

Les premières images de ce film qui se concentre sur le premier voyage aux Etats-Unis de Bowie à l'aube des années 70, permettent de ce faire une petite idée du charisme (ou pas) de l'acteur Johnny Flynn.

Les premières images du film Stardust qui met en scène David Bowie, avec l’acteur et chanteur britannique Johnny Flynn, 37 ans, dans le rôle titre, viennent d’être diffusées par la production. Alors ? Même si l'on croit moyennement à ce film sur David Bowie qui n’a pas reçu l’aval de son fils Duncan Jones et ne comprendra donc aucune chanson de l’icône britannique, force est de reconnaître que dans la semi-pénombre de la scène dévoilée, Johnny Flynn est plutôt crédible en Bowie. Tout comme sa voix, assez bluffante.



Cette scène est censée montrer David Bowie en pleine conversation avec son agent Ron Oberman (incarné par l’acteur Marc Maron) au tout début des années 70. Alors que Bowie semble douter de son avenir, Oberman lui dit "Je pense que tu vas être une grande star en Amérique. Sérieusement, mec, c’est un super album". Le chanteur ne lui renvoyant qu’une moue dubitative, son agent insiste : "Tout ce qu’il faut c’est un seul croyant pour changer le monde, pas vrai ? Et nous en avons deux. Tu crois en toi même n’est-ce pas ?".







Réalisé par Gabriel Range (La mort du président), Stardust n’est pas un biopic, insiste la production britannico-canadienne. Ce film se concentre sur une période bien précise, celle du premier voyage de David Bowie aux Etats-Unis en 1971, alors qu’il était âgé de 24 ans, et sur son alter ego Ziggy Stardust.



"J’ai voulu faire un film sur ce qui conduit quelqu’un à devenir un artiste, ce qui les pousse à exercer leur art", explique Gabriel Range. Le long-métrage, dont on ignore encore la date de sortie, devait être montré en avant-première ces jours-ci au Tribeca Film Festival de New York. Mais devant le report de l’événement, il a été décidé de dévoiler ces premières images.



A titre de comparaison, voici à quoi ressemblait David Bowie en 1971

David Bowie en janvier 1971, lors d'une fête donnée chez l'avocat Paul Figen à Los Angeles (Californie, Etats-Unis). (EARL LEAF/ MICHAEL OCHS ARCHIVES / GETTY IMAGES)