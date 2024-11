Reportage À la découverte du futur centre David Bowie à Londres

C’est l’exposition la plus attendue à Londres. Le centre David Bowie ouvrira ses portes en septembre 2025. Plus de 90 000 objets ayant appartenu au musicien disparu en 2016 seront compilés pour raconter son incroyable créativité. La collection a été acquise par le Victoria and Albert Museum qui lui offre un écrin tout neuf dans l’est de la capitale anglaise. Le musée se veut avant-gardiste, comme l’artiste qu’il honore.

Des œuvres à gauche, à droite, en haut, en bas

Un entrepôt avec des parois en verre, aux sols transparents, où les œuvres sont partout, dès que l’on tourne la tête. Ce parti pris est assumé par le directeur Gus Casely Hayfield : "C’est comme une cathédrale. Vous entrez et les objets vous entourent, vous êtes au centre. À la différence des musées où il y a beaucoup de couloirs et de petites pièces, c’est une seule immense salle. C’est dur de se perdre."

"Choisir votre propre voyage à travers les archives de David Bowie." Madeleine Haddon, conservatrice du centre David Bowie à franceinfo

Il y aura des costumes, des albums, des instruments, des dessins, des manuscrits de ses chansons comme Heroes et Ashes to ashes… De quoi faire tourner la tête des fans, s’amuse Madeleine Haddon, l’une des conservatrices. "Nous mettons en avant la transparence, l’accès à tout et une visite que chacun fabrique", souligne-t-elle. Les visiteurs pourront se balader dans différents secteurs : de petits espaces avec des animations audiovisuelles, des endroits plus calmes pour étudier certaines pièces.

L'exposition élaborée à l'aide de jeunes

La visite n’était pas du tout celle que le musée avait prévue au départ. Mais il a intégré 20 jeunes âgés de moins de 25 ans à la réflexion. Pour la plupart, ils ne connaissaient même pas David Bowie. "Nous allions parler de Ziggy Stardust et des albums de manière chronologique, de sa naissance jusqu’aux dernières créations qu’il a sorties, explique Maya Ardalla qui a échangé avec ces jeunes. Mais ils nous ont dit : 'Vous présentez David Bowie comme un penseur incroyable, un pionnier. Pourquoi montrer son travail de manière si classique comme on présenterait n’importe quelles archives ?'"

"Il y a beaucoup de choses dans le processus qui lui a permis de devenir une star qui résonnent avec ce que les jeunes peuvent ressentir." Maya Ardalla, du Centre David Bowie à franceinfo

"Je pense que David Bowie en tant que créateur peut entrer en résonance avec ce que vivent les jeunes, poursuit Maya Ardalla. Il avait des questionnements sur comment collaborer avec quelqu’un, les succès, les échecs, les oui, les non… Dans le centre, nous avons des tonnes de lettres de refus de la part d’agences musicales." Le musée rendra hommage à l’artiste avec cette volonté de rester connecté à l’époque actuelle. C’est autant une création qu’une exposition que découvriront les visiteurs dans un peu moins d’un an. L’accès au centre David Bowie sera gratuit.