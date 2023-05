Les Daft Punk dévoilent le clip de leur dernier titre inédit, "Infinity Repeating"

Le morceau a été dévoilé en exclusivité au musée parisien du Centre Pompidou, jeudi, en présence de centaines de fans.

Un inédit très attendu. Deux ans après leur séparation, les Daft Punk ont mis en ligne le clip de leur titre Infinity Repeating, vendredi 12 mai. Le morceau avait été dévoilé en exclusivité au musée parisien du Centre Pompidou, jeudi soir, en présence de centaines de fans. Il fait partie des neuf titres enregistrés en 2013 et jamais diffusés (soit 35 minutes de chutes de studios, démos et travaux préparatoires), qui figurent dans la réédition augmentée pour les dix ans de l'album Random Access Memories, publiée vendredi.

Deux autres inédits sont déjà sortis : The Writing of Fragments of Time, making-of sonore du morceau Fragments of Time, et GLBTM, sorte de jam-session qui préfigure le titre Give Life Back to Music. En scannant dès mercredi le visuel de Random Access Memories (sur vinyle, CD, plateformes de streaming...), les fans peuvent écouter sur Snapchat le morceau Horizon, qui figurait sur l'édition japonaise du CD en 2013.

Le duo casqué, formé des Français Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo, avait obtenu cinq Grammys pour cet album. Le groupe, formé en 1993, s'est séparé en février 2021.