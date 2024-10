Corée du Sud : J-Hope, membre du groupe BTS, a terminé son service militaire

J-Hope, la mégastar de la K-pop et membre du groupe BTS a été démobilisé jeudi 17 octobre, après 18 mois de service militaire, et a salué le "sacrifice" des soldats qui assurent la sécurité du pays. Des dizaines de fans, certains en pleurs, sont venus fêter le retour à la vie civile du principal danseur du groupe.

Le boys band le plus populaire au monde est en pause depuis 2022, ses sept membres devant accomplir le service militaire que la Corée du Sud impose à tous les hommes de moins de 30 ans en raison des tensions avec le nord. Jin, un autre membre du groupe qui a terminé son service en juin, est venu accueillir J-Hope à sa sortie de la base militaire de Wongju (centre).

Hommage aux soldats coréens

"Au cours de l'année et demie qui vient de s'écouler, j'ai réalisé que de nombreux soldats font d'énormes efforts et sacrifices pour protéger le pays", a déclaré J-Hope. "J'apprécie profondément le soutien et l'amour que vous m'avez témoignés", a-t-il déclaré en s'adressant à ses fans, avant de monter dans une voiture. Malgré les instructions de ne pas se déplacer, dès le petit matin jeudi, une cinquantaine de fans étaient présents à l'extérieur de la base, dont certains venus de Chine et du Brésil.

Cette nouvelle démobilisation devrait être bénéfique à l'industrie de la K-pop, selon les experts. "Le retour de J-Hope est certainement comme une pluie rafraîchissante pour Hybe après une longue période de sécheresse", a déclaré à l'AFP Yoo Sung-man, analyste chez Leading Investment and Securities. Hybe, l'agence de BTS, est en pleine bataille judiciaire avec Min Hee-jin, la productrice du groupe féminin de K-pop NewJeans, qui dirigeait l'une de ses filiales.

À cela s'ajoute une enquête après un accident de trottinette électrique provoqué par un autre membre de BTS, Suga, en début d'année, en état d'ébriété, qui a fait dévisser les actions de Hybe. Les autres membres du groupe devraient avoir terminé leur service militaire en juin 2025. Jin a annoncé lundi qu'il sortira son premier album solo en novembre.