Confinement : à Dunkerque, une salle invente des concerts "click and collect"

En attendant une éventuelle réouverture le 7 janvier, dans le cas où l'épidémie de Covid-19 faiblirait enfin, les salles de spectacle débordent d'imagination pour offrir des performances à leur public tout en respectant le confinement et les mesures de distanciation sociale.

À Dunkerque, la salle Les 4 Ecluses a trouvé la parade en organisant des concerts sur commande, soit en "click and collect" pour reprendre l'expression largement utilisée pour les librairies. Après avoir réservé leur billet en ligne en choisissant un horaire précis, les spectateurs se rendent sur place où six personnes maximum peuvent assister à 15 minutes d'un mini-concert. Prix du ticket : 5 euros.

"C'est vraiment un réel plaisir de voir des groupes en live"

Mais l'ingéniosité du patron des 4 Ecluses ne s'arrête pas là. Comme les lieux de spectacle n'ont pas le droit d'ouvrir actuellement, le public reste à l'extérieur et regarde à distance la performance des artistes qui jouent dans la salle, dont les portes sont laissées ouvertes.

"On propose des artistes en salle et on accueille à l'extérieur le public qui est encore autorisé aujourd'hui à soit se balader, soit aller retirer des denrées dans les magasins", explique Aurélien Mainil, chargé de communication des 4 Ecluses. "Cette année on devait jouer aux 4 Ecluses en avril, ça été repoussé en décembre puis annulé. C'est une belle revanche", estime le groupe punk à l'affiche les Franck Racket.

Ce jour pluvieux de décembre, Léo et Jérôme ont retiré un billet en ligne pour venir écouter cinq morceaux joués en live par les Franck Racket. "C'est merveilleux de pouvoir ressortir un peu après ces mois de confinement et presque cette année sans concert. C'est vraiment un réel plaisir de voir des groupes en live, ça faisait un bon moment qu'on avait pas vu ça", confient-ils sous leurs imperméables. Rien ne pouvait gâcher leur plaisir d'assister à un concert, un vrai.