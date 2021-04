Concerts-tests : après l'expérimentation réussie à Barcelone, la France espère avancer "courant mai"

Le Prodiss (Syndicat spectacle musical et de variété) espère que des concerts-tests pourront se tenir en France "courant mai" au regard des résultats encourageants d'une expérimentation similaire à Barcelone rendus publics le 27 avril. "Les résultats de Barcelone, c'est une excellente nouvelle, ça conforte notre souhait en France de poursuivre ces recherches", a commenté auprès de l'AFP Malika Seguineau, à la tête du Prodiss.

"Car l'Espagne attend aussi beaucoup de l'expérimentation française", poursuit-elle. "Car ce n'est pas un seul projet qui fait qu'on trouve la solution. Cela renvoie à l'urgence d'avoir en France la confirmation des autorités que les concerts tests puissent se tenir courant mai".

Indochine à Paris fin mai, IAM à Marseille ?

Le Parisien a avancé la date du 29 mai pour un concert-test avec 5 000 personnes à Bercy (et une population-test qui resterait chez elle pour être comparée). "C'est une date de travail non validée encore", a précisé Malika Seguineau. Deux projets de concert-tests, un à Paris (configuration debout) et un Marseille (configuration assise avec possibilité de se lever), ont sans cesse été repoussés depuis février.

Le Prodiss, avec l'AP-HP (Assistance publique-Hôpitaux de Paris), travaille sur celui de Bercy, où le groupe Indochine veut participer. "On veut le faire, pour aider toute la profession, pour démontrer, comme à Barcelone, Amsterdam, qu'aller dans un concert (avec masques, ndlr), ce n'est pas risqué", a expliqué récemment le leader du groupe Nicola Sirkis à l'AFP. "Nous sommes prêts, nous attendons le signal des autorités". "Bercy est prêté gracieusement, mais il reste à boucler le budget du volet scientifique, à hauteur de "900 000 euros", a détaillé dernièrement sur BFMTV la ministre de la Culture Roselyne Bachelot.

Date, jauge, concert-test, territorialisation... La ministre de la Culture Roselyne Bachelot fait le point sur les conditions de réouverture des lieux de culture, dans Bourdin Direct sur RMC. pic.twitter.com/N4jv6Rnc4o — RMC (@RMCinfo) April 23, 2021

À Marseille, l'expérimentation doit être menée au Dôme, sous l'égide de l'Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) et du Sma (Syndicat des musiques actuelles). "Les résultats du concert-test de Barcelone, c'est un motif d'espoir, c'est une très bonne chose. Mais c'est toujours rageant de voir que nos voisins sont capables d'avancer et que chez nous ça patine. On nous parle de possibles dates en France, mais ce n'est toujours pas fait et on (au Sma) reste donc toujours méfiants", indique pour l'AFP Aurélie Hannedouche, responsable du Sma.

À Marseille, IAM s'est porté volontaire. "Avec des masques, des jauges adaptées, un concert n'est pas plus contaminant que le métro, le train, l'avion; on est montés en TGV sur Paris, c'était un live de gens très stressés (rires)", avait il y a quelques semaines exposé à l'AFP Akhenaton, leader du groupe de rap.