Concert test d'Indochine : une ambiance électrique à l'AccorHotels Arena

Après plus d'un an d'interdictions, un concert d'Indochine a eu lieu samedi 29 mai à l'AccorHotels Arena à Paris devant 5 000 personnes, dans le cadre d'une expérience scientifique. Une ambiance de folie régnait dans la fosse de Bercy. "Dès les premières notes, on a retrouvé des sensations qu'on pensait avoir oubliées, celles du concert live, des murs qui vibrent et de la foule compacte", raconte la journaliste Marion Mercier, en duplex depuis la salle de concert pour le 19/20 de France 3.

Des résultats connus sous une semaine

Les spectateurs, âgés de 18 à 45 ans ont été sélectionnés parmi 20 000 candidats testés négatifs. Ils portaient un masque mais n'ont pas observé de distanciation sociale pour le concert. Ils seront de nouveau testés une semaine après l'évènement. Les organisateurs du spectacle estiment que les résultats de cette expérimentation vont permettre "de construire les spectacles de l'automne".