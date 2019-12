Concert du Nouvel An 2020 de Vienne, sur France 2 et france.tv : demandez le programme

Sous les dorures de la salle du Musikverein de Vienne se tient le 1er janvier le très attendu Concert du Nouvel An du prestigieux "Wiener Philharmoniker". A suivre sur France 2, france.tv/Culturebox et France Musique à partir de 11h15.

Commencez l’année au son de la Chauve-souris, du Beau Danube Bleu, et de La Marche de Radetzky. Le Concert du Nouvel An de Vienne, must musical et télévisuel (diffusé dans plus de 90 pays et sur écran géant sur la place de l'Hôtel de Ville de Vienne) des premières heures de l'année naissante, est proposé simultanément sur France 2, france.tv/Culturebox, et France Musique le 1er janvier 2020 à partir de 11h15.

Valses, polkas, csardas

C'est un rituel presque immuable, une immersion dans la plus belle musique viennoise de danse avec ses valses, polkas et autres csardas (danses hongroises)... Le répertoire qui change chaque année fait toujours la part belle aux œuvres des Strauss – cette année Johann père et fils, Eduard et Josef – complétées par quelques compositeurs contemporains de l'illustre famille : ils sont tous autrichiens à l'exception cette année du Danois Hans Christian Lumbye et de l'Allemand (mais résidant en partie à Vienne) Ludwig van Beethoven dont on fête cette année le 250e anniversaire de la naissance.



Le Concert du Nouvel An est inséparable de son écrin, la salle dorée et toujours fleurie du Musikverein de Vienne, qui fête ses 150 ans, siège de l’Orchestre philharmonique. C'est cette formation d'ailleurs qui choisit, selon la tradition, le chef qui aura l'honneur de le diriger pour ce concert annuel.

Le Letton Andris Nelson à la baguette

Après Riccardo Muti en 2018 et Christian Thielemann l'année dernière, c'est le chef d’orchestre letton Andris Nelson (41 ans), directeur musical de l’Orchestre philharmonique de Boston et chef permanent de l’Orchestre du Gewandhaus de Leipzig, qui sera à la baguette.



Parmi ses illustres prédécesseurs figurent Herbert von Karajan, Daniel Barenboim, mais aussi Mariss Jansons, autre chef letton décédé il y a moins d'un mois, le 1er décembre 2019. Jansons avait dirigé le concert prisé du Nouvel An à trois reprises, en 2006, 2012 et 2016. Le Philharmonique de Vienne lui a déjà dédié un concert, en souvenir "d'une collaboration artistique étroite de plusieurs décennies et d'une amitié personnelle profonde", selon le premier violon Daniel Froschauer.



Le programme

Première partie

Carl Michael Ziehrer : Ouverture de l’opérette Die Landstreicher (Les vagabonds)

Josef Strauß : Liebesgrüße. Walzer, op. 56

Josef Strauß : Liechtenstein-Marsch, op. 36

Johann Strauß fils : Blumenfest-Polka, op. 111 (Polka de la fête des fleurs)

Johann Strauß fils : Wo die Citronen blüh’n. Walzer, op. 364 (Où les citronniers fleurissent)

Eduard Strauß : Knall und Fall. Polka schnell, op. 132 (Sans avertissement, Polka rapide)



Deuxième partie

Franz von Suppé : Ouverture de l'opérette Leichte Kavallerie (Cavalerie légère)

Josef Strauß : Cupido. Polka française, op. 81

Johann Strauß fils : Seid umschlungen, Millionen. Walzer, op. 443 (Soyez embrassés, vous tous !)

Eduard Strauß : Eisblume. Polka mazur, op. 55 (Fleur de givre), arrangement de Wolfgang Dörner

Josef Hellmesberger fils : Gavotte

Hans Christian Lumbye : Postillon-Galopp, op. 16/2, arrangement de Wolfgang Dörner

Ludwig van Beethoven : 12 Contredanses, (Nos. 1, 2, 3, 7, 10 & 8)

Johann Strauß fils : Freuet Euch des Lebens. Walzer, op. 340 (Les Joies de la vie)

Johann Strauß fils : Tritsch-Tratsch Polka, op. 214

Josef Strauß : Dynamiden. Walzer, op. 173

Johann Strauß père : Marche de Radetzky, op. 228

Johann Strauß fils : Le Beau Danube bleu, valse, op. 314